Censurata la foto hot di Barra e Santamaria | la giornalista replica | L' amore è

Francesca Barra - ecco la foto hot con Claudio Santamaria Censurata da Instagram : Instagram censura uno scatto hot di Claudio Santamaria e Francesca Barra, freschi sposi da qualche settimana e i due si dicono indignati dalla censura del Social. “Cari amici, cari fotografi, la foto che avevamo pubblicato questa mattina in cui eravamo ritratti io e Francesca abbracciati in doccia visti attraverso un vetro opaco, è stata rimossa da Instagram perché non segue le loro “Community Guidelines in merito a nudo o ...