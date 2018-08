C’è modo e modo di amare tante donne e tanti uomini Un libro spiega perché

Serie B – Si mette malissimo per il Bari - Radrizzani si ritira : adesso C’è solo un modo per evitare il fallimento : Il proprietario del Leeds ha deciso di non accollarsi l’aumento di capitale obbligatorio per salvare il club, adesso la palla passa in mano a Giancaspro Si mette male per il Bari, Andrea Radrizzani infatti si è tirato indietro nella trattativa per rilevare la società biancorossa e adesso si fa sempre più reale l’addio alla Serie B. Il proprietario del Leeds era entrato in campo per versare il 70% dei 4 milioni e 591 mila euro ...