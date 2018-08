CD Projekt RED non mostrerà il gameplay di Cyberpunk 2077 alla Gamescom 2018

Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED ci spiega perché personalizziamo il personaggio in un gioco in prima persona : CD Projekt RED ha spiegato il perché della possibilità di personalizzare il personaggio in un gioco in prima persona, riporta Videogamer.Ha infatti fatto scalpore la scelta dello studio di importare il gioco in prima persona, ebbene ora sappiamo che potremo personalizzare appieno il nostro personaggio: nel gioco racconteremo la nostra storia.Secondo Mills, ai microfoni di Xbox Official Magazine: Read more…

Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED ci presenta il Trauma Team : CD Projekt RED continua a svelare interessanti dettagli sul suo attesissimo Cyperpunk 2077. Se ieri abbiamo appreso informazioni sulle mega corporazioni Militech e Araska, stavolta è il turno del Trauma Team.Come riportato sul sito Cyberpunk.net, il Trauma Team è "composto da paramedici addestrati al combattimento e disposti a tutto pur di salvare i propri clienti". Chi è in grado di permettersi un piano assicurativo con questo Team, riceve una ...

CD Projekt RED : quasi 350 sviluppatori sono al lavoro su Cyberpunk 2077 : Mentre CD Projekt Red continua a mantenere il più stretto riserbo sulla data di uscita dell'atteso Cyberpunk 2077, ecco che il CEO dello studio, Adam Kicinski, ha parlato del gioco con il sito polacco Parkiet, discutendo dello stato dei lavori.Come riporta Gamingbolt, secondo Kicinski, il team più grande che lo studio abbia mai formato nella sua storia è attualmente al lavoro sulla produzione del gioco, con quasi 350 sviluppatori che lavorano ...

CD Projekt RED : "Cyberpunk 2077 sarà bellissimo su Xbox One e PS4 - ancora meglio su One X e PS4 Pro" : Cyberpunk 2077 si è mostrato all'E3 2018 in una demo a porte chiuse a cui ha potuto assistere solo la stampa, e questa settimana sono trapelate le mostruose specifiche del PC su cui girava questa demo.Marcin Iwiński, CEO di CD Project RED, ha voluto tranquillizzare i fan nel corso di una intervista concessa a GamesIndustry affermando che il gioco sarà bellissimo anche su console, specialmente su Xbox One X e PS4 Pro. "Sì, la demo girava su ...

Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED "mira" a PS4 - Xbox One e PC : Il recente trailer di Cyberpunk 2077 ha entusiasmato tantissimi giocatori (altri invece sono preoccupati per l'impostazione in prima persona), ma l'ovvia domanda che dovremmo porci è se l'attesissimo titolo sta arrivando sull'attuale generazione di hardware. Dopo tutto, l'E3 2018 ha visto Bethesda annunciare The Elder Scrolls 6, che dovrebbe, appunto, arrivare sulla prossima generazione di console. Quindi, la domanda è: CD Projekt RED potrebbe ...

Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED difende la scelta del gameplay in prima persona : Cyberpunk 2077 sarà un action GDR con meccaniche da FPS, il gioco avrà dunque visuale in prima persona e come riporta Segmentnext moltissimi fan dello studio non hanno preso bene tale decisione. Facebook e Twitter sono infatti esplosi di commenti di diniego e critica verso tale scelta, sono in molto coloro i quli avrebbero preferito una visuale in terza persona per il gameplay di Cyberpunk 2077, e adesso lo studio polacco CD Projekt RED è ...