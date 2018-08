Cassano torna in Serie A? Ultime notizie | Pronto a giocare Mi piacerebbero

Tanta voglia di giocare - Cassano pronto a tornare in campo : “non sono mai stato così in forma” : L’ex giocatore di Milan e Inter ha voglia di tornare a giocare, per questo motivo continua ad allenarsi in attesa dell’offerta giusta Dodici chilometri di corsa al giorno, partite di tennis e un peso forma mai raggiunto finora. Antonio Cassano si è messo in testa di tornare a giocare, per questo motivo si allena duramente per farsi trovare pronto in caso di chiamata da parte di un club. “Ho Tanta voglia di giocare e poi ...