Caso Benalla | vogliono giocare la carta russa

Benalla - scoppia un nuovo Caso Bodyguard di Macron su Tinder : La guardia del corpo rimorchiava su Tinder con le foto accanto al presidente francese, mettendo forse in pericolo la sicurezza nazionale

Caso Benalla - il governo francese supera la doppia mozione di sfiducia : doppia prova superata dal governo francese. Le mozioni di sfiducia presentate dalla sinistra e dalla destra nei confronti del governo sul Caso di Alexandre Benalla – l’ex bodyguard e collaboratore del presidente Emmanuel Macron indagato per le violenze del primo maggio a Parigi – sono state respinte. Come ampiamente previsto, l’Assemblea nazionale francese le ha bocciate entrambe: è stata la prima volta che l’opposizione ha ...

Caso Benalla - perquisito l’ufficio all’Eliseo del collaboratore di Macron. E lo staff del presidente si contraddice sullo stipendio : L’ufficio di Alexandre Benalla all’Eliseo è stato perquisito in giornata. È l’ultimo atto dell’indagine a carico del responsabile della sicurezza di Emmanuel Macron, indagato per le violenze durante gli scontri del 1° maggio. Lo scandalo esploso attorno a Mr. Sicurezza del presidente della Repubblica francese non accetta quindi a sgonfiarsi e, mentre si discute sulla possibilità di ascoltare Macron in commissione ...

Il Caso Benalla non finisce di imbarazzare Macron. Stavolta c'entra la nazionale francese e la festa agli Champs Elysées : Il caso Benalla, che sta imbarazzando l'Eliseo, si arricchisce di un nuovo capitolo. Secondo Le Canard Enchainé l'ex 'Mr.Sicurezza' di Emmanuel Macron, indagato per le violenze del primo maggio a Parigi, avrebbe infatti fatto accelerare la festa popolare dei Bleus sugli Champs-Elysées dopo la vittoria ai Mondiali per giungere il più presto possibile al cocktail offerto dal presidente all'Eliseo.Nei giorni scorsi, numerosi ...

Il Caso Benalla un macigno sull’«esperimento Macron» : L’oscura vicenda del body guard che ha picchiato i manifestanti ed è stato coperto dall’Eliseo è stato un duro colpo al rapporto, mai solido, tra il Paese e il suo giovane presidente...

Caso Benalla - Macron : “Non è il mio amante e non ha codici nucleari. Ma mi sono fidato di lui” : Un mea culpa – “mi sono fidato di lui, se volete un responsabile è davanti a voi” – e una battuta con cui ha risposto ai pettegolezzi circolati negli ultimi giorni con il rischio però di rinfocolarli: “Alexandre Benalla non è il mio amante e non ha i codici nucleari“. Così secondo il Corriere della Sera il presidente francese Emmanuel Macron ha spiegato ai parlamentari della maggioranza riuniti alla Maison de ...

Caso Benalla : Macron - io unico responsabile - è stato un tradimento : "Ciò che è accaduto il primo maggio è stato un tradimento": lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, parlando del Caso Benalla dinanzi ai parlamentari della maggioranza. "Se cercano un ...