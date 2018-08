ilfattoquotidiano

: Caserta, 25enne si appoggia a un lampione e muore folgorato davanti alla fidanzata - TutteLeNotizie : Caserta, 25enne si appoggia a un lampione e muore folgorato davanti alla fidanzata - zazoomblog : Caserta : Il 25enne Giovanni Cepparulo muore fulminato da palo della luce - PaolaDAnt69 : RT @ilmessaggeroit: Caserta, 25enne tocca il #palo della luce e muore #folgorato: tra un mese si sarebbe dovuto sposare -

(Di lunedì 6 agosto 2018) Un ragazzo di 25 anni è morto fulminato a Santa Maria Capua Vetere () dopo aver toccato un palo dell’illuminazione. Secondo le prime ricostruzioni, Giovanni Cepparuolo, nella notte tra il 5 e il 6 agosto, è rimastomentre cercava di scavalcare il cancello del giardino dove abita la: la ragazza si era dimenticata le chiavi e per non svegliare i genitori, i due hanno deciso di provare a trovare un altro modo per entrare. Il giovane è morto sul colpo dopo aver toccato un lampioncino. Intorno alle 4.30 del mattino sono arrivati sul posto i vigili del fuoco e due ambulanze, ma i tentativi dei medici di rianimare ilsono stati vani. Cepparulo lavorava nella rosticceria dei genitori e il mese prossimo si sarebbe dovuto sposare. I poliziotti del Commissariato di Santa Maria Capua Vetere stanno cercando di capire come sia potuto accadere e se vi siano ...