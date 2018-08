Caro Bonafede | non siamo buonisti se difendiamo la dignità di chi è in carcere

Stadio Roma - Raggi ai pm : ì'Lanzalone presentato da Bonafede e Frac Caro ' : Un approccio dettato dall'esigenza di oliare la macchina della politica, che, soprattutto nella fase a cavallo delle ultime elezioni politiche, si era in qualche modo intensificata. L'imprenditore in ...

Emerge lo scontento grillino. E Raggi punta il dito : "Lanzalone presentato da FracCaro e Bonafede" : È come se il vaso di Pandora si fosse riaperto. Malumori, invidie, dubbi, vendette, attacchi ad personam e a tutto campo, il mondo grillino esplode in un tutti contro tutti che può danneggiare la leadership di Luigi Di Maio. Per non parlare della stabilità precaria di Virginia Raggi che va in tv ospite di Porta a Porta, al posto del capo politico che invece ha disdetto, per dire che il consulente legale del Campidoglio, Luca ...