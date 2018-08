Canoa polo | Mondiali 2018 | l’Italia festeggia due medaglie | argento per gli uomini e

oasport

(Di lunedì 6 agosto 2018) A Welland (Canada) si sono disputati idi, l’Italia è riuscita a salire sul podio con entrambe le formazioni. Glisi presentavano da Campioni in carica ma purtroppo, dopo essere arrivati imbattuti all’atto conclusivo dominando entrambi i gironi e battendo la Francia per 4-1 in semifinale, sono stati sconfitti dalla Germania che così difenderà il titolo tra due anni a Roma. La nostra squadra era passata in vantaggio con Davide Novara ma a quel punto i tedeschi si sono scatenati con Vieren, Prescher, Pest e Wittndo così la medaglia d’oro. Le azzurre, invece, si mettono al collo la medaglia di bronzo grazie al successo per 4-1 sulla Francia: la doppietta di Maria Anna Szczepanska, i gol di Roberta Catania e Silvia Cogoni regalano il primo podio della storia alle azzurre che sono state sconfitte soltanto in semifinale dalla Gran ...