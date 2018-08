Campo San Gennaro alla Sanità | ok del Comune al restyling

L'ex Campo Cesana diventa area pubblica di quartiere : Prevista anche la realizzazione di una collinetta in terra da destinare a anfiteatro per spettacoli, verrà costruita con il materiale prelevato per la creazione della pavimentazione dell'area del ...

Antonio Cassano è pronto a tornare in Campo : La sua forma fisica è ottimale, il suo umore è alto. Antonio Cassano confessa di avere ancora molta voglia di mettersi

Tanta voglia di giocare - Cassano pronto a tornare in Campo : “non sono mai stato così in forma” : L’ex giocatore di Milan e Inter ha voglia di tornare a giocare, per questo motivo continua ad allenarsi in attesa dell’offerta giusta Dodici chilometri di corsa al giorno, partite di tennis e un peso forma mai raggiunto finora. Antonio Cassano si è messo in testa di tornare a giocare, per questo motivo si allena duramente per farsi trovare pronto in caso di chiamata da parte di un club. “Ho Tanta voglia di giocare e poi ...

L'ex Campo da calcio Cesana di Modena diventa area pubblica di quartiere : Prevista anche la realizzazione di una collinetta in terra da destinare a anfiteatro per spettacoli, verrà costruita con il materiale prelevato per la creazione della pavimentazione dell'area del ...

MLS – Gomitata violentissima - Rooney ridotto ad una maschera di sangue : Wayne però non lascia il Campo [VIDEO] : Wayne Rooney bagna l’esordio al DC United con un gol e… tanto sangue: l’ex Manchester United riceve una brutta Gomitata ma non abbandona la partita Esordio da sogno per Wayne Rooney al DC United, anche se quella Gomitata se la sarebbe risparmiata volentieri. L’ex Manchester United ha giocato la sua prima partita con la maglia del DC United firmando uno dei due gol che hanno permesso alla squadra di casa di battere i ...

DIRETTA / Alessandria Giana Erminio (risultato live 0-0) streaming video e tv : in Campo - si comincia! : DIRETTA Alessandria Giana Erminio: info streaming video e tv del match, atteso oggi domenica 29 luglio 2018 per il primo turno preliminare della Coppa Italia.(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 16:02:00 GMT)

A Roma sgomberato Campo rom per emergenza sanitaria : l'insediamento dei nomadi all'interno del Campig River. 'Ci hanno trattato come animali' accusano alcune persone. I Vigili della capitale smentiscono. C'era l'ok dell'Ue per la concessione di alloggi ...

Roma - via allo sgombero di un Campo nomadi per “problemi sanitari” : prima famiglia in alloggi del Comune : Roma, via allo sgombero di un campo nomadi per “problemi sanitari”: prima famiglia in alloggi del Comune Roma, via allo sgombero di un campo nomadi per “problemi sanitari”: prima famiglia in alloggi del Comune Continua a leggere L'articolo Roma, via allo sgombero di un campo nomadi per “problemi sanitari”: prima famiglia in alloggi del Comune proviene da NewsGo.

Tennis - l’Italia si riscopre Giorgi-dipendente in Campo femminile. Paolini - Chiesa e Trevisan : un perenne Purgatorio : Il Tennis italiano sta vivendo un momento completamente diverso se si analizza settore maschile e femminile. Tra gli uomini c’è stata una vera e propria esplosione in questa stagione, con un ricambio generazionale in continua crescita e con tanti nuovi protagonisti sulla scena mondiale (vedi Marco Cecchinato e Matteo Berrettini), mentre tra le donne l’Italia sta vivendo probabilmente uno dei peggiori momenti di sempre. Guardando la ...

Roma - sgomberato Campo nomadi. Raggi : 'Emergenza igienico-sanitaria' | : Conclusa l'operazione disposta dal Comune. La Corte di Strasburgo l'aveva sospesa fino al 27 luglio chiedendo di indicare alternative per i 300 residenti. Proteste contro separazione famiglie. ...

CAMPING RIVER - CONCLUSO SGOMBERO Campo ROM/ Ultime notizie - Magi vs Raggi-Salvini : “Italia rischia sanzioni” : SGOMBERO in corso del CAMPING RIVER: Salvini-Raggi e lo "schiaffo" alla Corte Ue dopo lo stop. Ultime notizie, Roma: "emergenza sanitaria nel CAMPO rom", il motivo dell'accelerazione(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 14:35:00 GMT)

Roma : sgomberato il Campo rom per problemi sanitari : La Corte Europea dei diritti dell'Uomo dopo il ricorso di 3 abitanti del campo aveva deciso la sospensione delle operazioni - E' stato sgomberato il Camping River di Roma dove abitavano circa 150 rom. ...

A Roma sgombero al Campo nomadi per problemi sanitari. Sbloccata la sospensiva della Corte Europea : Sgomberati i Rom dal Camping River di via Tiberina, periferia nord della Capitale. Questa mattina all’alba sono arrivate volanti e e blindati di polizia di stato, carabinieri e polizia locale. Lo sgombero del campo nomadi era stato bloccato fino a venerdì dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ma l’intervento è stato reso necessario a causa del...

Roma - via allo sgombero di un Campo nomadi per “problemi sanitari” : prima famiglia in alloggi del Comune : Roma, via allo sgombero di un campo nomadi per “problemi sanitari”: prima famiglia in alloggi del Comune Roma, via allo sgombero di un campo nomadi per “problemi sanitari”: prima famiglia in alloggi del Comune Continua a leggere L'articolo Roma, via allo sgombero di un campo nomadi per “problemi sanitari”: prima famiglia in alloggi del Comune proviene da NewsGo.