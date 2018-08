Camera | primo sì ai seggiolini anti-abbandono | ' Così in auto si potranno salvare i bimbi'

Dl dignità - primo ok della Camera. Le principali novità : Roma, 3 ago., askanews, - primo via libera della Camera dei Deputati al decreto dignità. Montecitorio ha approvato la conversione in legge del decreto nella tarda serata di ieri, con 312 sì, 190 no ed ...

Camera - via libera al dl Dignità. Di Maio : "Vinto il primo round" : Il dl Dignità passa indenne l'esame della Camera che ha approvato il decreto voluto da Di Maio con 312 voti favorevoli, 190 contrari e 1 astenuto. Il testo - che riforma soprattutto i contratti a termine, ma contiene anche norme sul gioco d'azzardo e i gratta&vinci - passa ora all'esame del Senato.Voto favorevole ovviamente dai deputati della maggioranza giallo-verde. "Da anni la Lega si oppone alla precarizzazione della vita degli italiani, ...

Decreto Dignità - Camera approva il primo vero atto di Governo - targato Di Maio - tra contraddizioni e dubbi sugli effetti : Matteo Salvini sarà pure campione di visibilità mediatica ma il primo vero atto del Governo gialloverde in Parlamento porta la firma di Luigi Di Maio. Con il via libera dell'aula della Camera, arrivato poco prima delle 23, il Decreto per "ridare dignità ai lavoratori e alle imprese" è quasi legge: 312 i voti a favore, 190 i contrari. Ora manca solo l'ok del Senato dove il testo arriva blindatissimo con l'obiettivo di ...

Il dl dignità al primo giorno di votazioni alla Camera : bocciati gli emendamenti - ma la strada è ancora lunga : Il decreto dignità passa indenne la prima giornata di votazioni in aula alla Camera. Gli emendamenti esaminati fino alle 22 - una settantina, tutti dell'opposizione - vengono respinti, la maggioranza M5s-Lega tiene, e il governo punta a licenziare il provvedimento giovedì mattina senza ricorrere al voto di fiducia. Anche se di strada da fare ce n'è ancora parecchia: oggi non si è esaminato neanche un quarto delle ...

