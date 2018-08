Camera | oggi il voto sulle motovedette alla Libia

Decreto Dignità - oggi il voto alla Camera : È previsto per stasera, dopo giorni di discussioni in Aula, il voto finale alla Camera dei Deputati per il Decreto Dignità di Luigi Di Maio, primo vero atto del leader del Movimento 5 Stelle in qualità di Ministro del Lavoro.La discussione è ripresa oggi e salvo colpi di scena le dichiarazioni di voto dovrebbero iniziare alle 21 e la votazione subito dopo, a seconda di quanti vorranno prendere la parola in Aula.Il percorso del Decreto ...

Dl Dignità - oggi ok della Camera : ripreso questa mattina l'esame a Montecitorio, poi il provvedimento passerà al Senato. Dopo il no alla reintroduzione dell'articolo 18 nel caso di licenziamento illegittimo, resta il nodo delle ...

Dl dignità - giornata piena alla Camera. Oggi 2 agosto le dichiarazioni di voto : Teleborsa, - Il decreto dignità continua il suo iter . Una maratona lunghissima nell'Aula della Camera. L'esame del provvedimento è andato avanti fino alla tarda serata di ieri 1° agosto, mentre ...

Roberto Fico in autobus : tanti flash - ma poi? Ecco come si muove oggi il presidente della Camera : Istantanee passate alla storia. Almeno sui social, quelli che diffondono i bei gesti dei ‘cittadini’ un giorno chiamati a regolare la vita degli altri cittadini, quelli pieni di speranze di cambiamento, le stesse ‘pompate’ a dovere in campagna elettorale. Stop privilegi, la casta deve morire. E allora l’appena eletto presidente della Camera Roberto Fico a Montecitorio ci andò in autobus. Un mezzo dell’Atac, ...

Dl dignità : previsto per oggi il primo sì della Camera : Il testo dovrà poi passare al vaglio del Senato in tempi brevi, prima della pausa estiva. Ma è polemica tra la sinistra e il Movimento 5 stelle sullo stop alla proposta di reintrodurre l'articolo 18 -

Il presidente della Camera Roberto Fico in visita al carcere di Poggioreale : "Rispettare la dignità delle persone" : "Ho visto un carcere che sta cercando di rinnovarsi, di ristrutturarsi, che sta cercando di fare dei percorsi importanti rieducativi e di lavoro". Questo il parere del presidente della Camera, Roberto Fico, sul carcere di Poggioreale. Fico ha visitato la casa circondariale di...

Di Maio : “Oggi aboliamo i vitalizi” - ok di Salvini/ Camera - voto Ufficio Presidenza : Gargani - “Silvio aiutaci” : Di Maio, vitalizi: ok di Salvini, "oggi giornata storica". voto in Ufficio di Presidenza alla Camera su delibera Fico: M5s e Lega ok, dubbi di Pd e Forza Italia (ma alla fine diranno Sì)(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 14:07:00 GMT)

Oggi alla Camera il taglio dei vitalizi. Di Maio esulta : “Giornata storica - sarà festa per tutto il Paese” : L'ufficio di presidenza della Camera voterà Oggi la delibera presentata da Roberto Fico per il taglio dei vitalizi. Anche la Lega a favore della misura che quindi dovrebbe essere approvata già Oggi nonostante alcuni emendamenti da discutere. Il M5s e Luigi Di Maio esultano: "È una giornata storica, una festa per tutto il Paese. Bye bye vitalizi".Continua a leggere

