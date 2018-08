Call of Duty Black Ops 4 - prova

FIFA 18 ancora in testa nella classifica software italiana. Chiudono il podio Call of Duty : WWII e GTA 5 : Mentre la rete è invasa da interessantissime informazioni sull'atteso FIFA 19, con le ultime relative alla modalità Survival, i giocatori continuano a giocare con FIFA 18.Il titolo sportivo di EA mantiene anche questa settimana la testa della classifica software italiana relativa alla week 30 del 2018. Alle sue spalle troviamo Call of Duty: WWII e il solito GTA 5.Read more…

Il Battle Royale di Call of Duty Black Ops 4 trainerà il gioco? Le stime di Activision : La beta di Call of Duty Black Ops 4 dedicata al comparto multigiocatore è ormai disponibile, e tanti sono i giocatori che non hanno perso occasione per lanciarsi fin da subito all'interno del mondo di gioco confezionato dai ragazzi di Treyarch. Siamo ovviamente di fronte a un'edizione del gioco che è ben lungi dall'essere completa, e chiaramente tante saranno le correzioni che gli sviluppatori dovranno operare da qui al mese di ottobre, al fine ...

Ecco i primi filmati della beta multiplayer di Call of Duty : Black Ops 4 : La beta multiplayer di Call of Duty: Black Ops 4 è finalmente arrivata per coloro i quali hanno effettuato il preordine del gioco, riporta Dualshockers.Come possiamo vedere, con l'arrivo della beta del gioco sono anche giunte discrete quantità di video gameplay dedicate all'ultimo capitolo della celebre saga di sparatutto in prima persona.In filmato in questione, riportato di seguito, mostra alcuni interessanti quanto inedite sezioni di gioco ...

Scopriamo la Collector's Edition di Call Of Duty : Black Ops 4 : La serie di Call of Duty ha una tradizione di edizioni da collezione molto speciali, sottolinea Gamespot, e questa edizione dedicata a Black Ops 4 non è certamente da meno.Come possiamo vedere infatti, quest'anno nella Collector's Edition rivelata al San Diego Comic-Con, chiamata Black Ops 4 Mystery Box Edition, troveremo una copia del gioco in uno steelbook, un set di FigPins, un puzzle di 1.000 pezzi raffigurante l'intera esperienza Zombies, ...

Alle 14 : 30 vi attendiamo per giocare insieme a Call of Duty : Black Ops 4 : Questo sabato vi attendiamo in live con noi per esaminare assieme Call of Duty: Black Ops 4, il nuovo attesissimo capitolo della celebra saga di FPS che sbarca quest'anno con l'altrettanto nuovissima modalità battle royale Blackout, strizzando l'occhio al fenomeno videoludico del momento.Il nuovo Call of Duty: Black Ops 4 si distingue dai precedenti capitoli della saga anche per l'assenza di una vera e propria campagna di gioco, delegando Alle ...

Call of Duty Black Ops 4 : con un pizzico di anticipo - la Private Beta è già disponibile : La Private Beta di Call of Duty Black Ops 4 per PS4 avrebbe dovuto accogliere i giocatori solo dal tardo pomeriggio di oggi, ma Activision ha voluto fare una piccola sorpresa ai fan aprendo la sessione di test con leggero anticipo, sessione che è quindi ora disponibile per tutti i fortunati possessori di un codice.Come riporta VG24/7, la Beta si è aperta alle 17:00 quando invece era previsto che questo accadesse solo un'ora dopo, alle 18:00. Per ...

Call of Duty : WWII in una imperdibile offerta per tutte le piattaforme : In attesa dell'uscita di Call of Duty: Black Ops 4 tutti i fan della serie che non hanno ancora messo le mani sull'ultimissimo capitolo lanciato da Activision possono finalmente rifarsi grazie a un'offerta decisamente da non sottovalutare.Call of Duty: WWII può essere acquistato su PC, PS4 e Xbox One con sconti che arrivano fino al 67% e che propongono l'ultimo titolo dell'acclamato franchise a uno dei prezzi più bassi mai visti (si parla di un ...

I pre-order di Call of Duty : Black Ops 4 continuano a procedere molto bene : Activision ha rivelato, nella conference Call per investitori e analisti, che nonostante i dubbi che circondano Call of Duty: Black Ops 4, i pre-order per l'imminente nuovo episodio dello sparatutto in prima persona, e il primo gioco di Treyarch da Black Ops 3 del 2015, stanno procedendo piuttosto bene.Come segnala Gamingbolt, esistono alcune ragioni per cui molti fan storici della serie sono abbastanza dubbiosi su questo Black Ops 4, dubbi che ...

I fucili a pompa di Call of Duty : Black Ops 4 non uccideranno i nemici con un solo colpo : Arrivano altre informazioni sulle armi che verranno messe a disposizione all'interno di Call of Duty: Black Ops 4. Dopo aver appreso l'introduzione di un fucile da cecchino appositamente realizzato per i quickscope, ora sono stati condivisi dettagli sui fucili a pompa.Come riporta VG247.com, il danno inflitto con questo tipo di arma subirà importanti modifiche. In precedenti capitoli di Call of Duty la bocca da fuoco risultava anche troppo ...

Non solo polemiche per Call of Duty - un giocatore non vedente fa parlare di sé : Le ultime settimane sono state indubbiamente turbolente per la serie Call of Duty, finita nell'occhio del ciclone per alcuni accadimenti meta-ludici: tutti avranno infatti letto delle vicissitudini del Pro Player Douglas "FaZe Censor" Martin che ha piantato la sexy meteorina Yanet Garcia a causa degli eccessivi impegni “lavorativi” imposti dai ritmi serrati delle competizioni ufficiali. Non è però fonte esclusiva di polemiche la serie Call of ...

Call of Duty : Black Ops 4 : la modalità battle royale Blackout sta generando moltissimo interesse tra i giocatori : Durante la conference Call di Activision per investitori e analisti, il Chief Operating Officer, Coddy Johnson, ha parlato dell'imminente Call of Duty Black Ops 4 e della sua modalità battle royale intitolata Blackout."Abbiamo forti aspettative per il gioco. Siamo molto fiduciosi per lo sviluppo in corso, sentiamo il forte interesse della community e la risposta dei fan".Come segnala Dualshockers, Johnson ha affermato che il gioco si propone di ...

Call of Duty WW2 : nuovo trailer dedicato all'evento "Days of Summer" : I giocatori di Call of Duty WW2 arricchiranno la loro esperienza di gioco con il nuovo evento "Days of Summer" che sarà disponibile per tutto il mese di agosto.Come riporta Dualshockers, questo evento, oltre a discostarsi dalle tematiche serie trattate nel titolo, porta con sé alcune novità, ad esempio troveremo delle nuove armi come un nuovo fucile da cecchino e un fucile automatico chiamato "Ribeyrolles". Tuttavia, il vero piatto forte di ...

Emergono i dettagli sulla beta privata di Call of Duty : Black Ops 4 : L'attesa sta per finire. Tra due giorni, i fan di tutto il mondo potranno combattere in anteprima la modalità multiplayer di Call of Duty: Black Ops 4. Chiunque abbia preordinato il gioco su PlayStation 4 avrà infatti l'opportunità di essere uno dei primi a partecipare alla beta privata, che avrà inizio venerdì 3 agosto.La beta privata di Call of Duty: Black Ops 4 regalerà in anteprima ai giocatori un assaggio della modalità multiplayer di Black ...

Il nuovo trailer di Call of Duty : Black Ops 4 è dedicato all'imminente beta multiplayer : Ormai mancano pochissimi giorni alla beta multiplayer di Call of Duty: Black Ops 4, almeno per i giocatori di PlayStation 4 e, per celebrare questa occasione e generare più hype possibile, ecco che Activision e Treyarch hanno ufficialmente rilasciato un nuovo trailer per questa fase, un video che mostra sequenze finora inedite dal multiplayer standard e altro. Come riporta Dualshockers, il trailer mostra tutti i contenuti che otterrete con la ...