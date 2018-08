Caldo | la situazione meteo in Europa | le temperature sfiorano soglia 40°C tra Francia e

Ondata di Caldo di inizio Agosto in Europa - situazione e previsioni : temperature sulla soglia dei +40°C in gran parte del Continente [MAPPE e DETTAGLI] : 1/12 ...

Caldo - Regione Liguria : situazione critica almeno fino a venerdì : “Il bollettino emesso questa mattina dal Ministero della Salute conferma il massimo livello di allerta per la giornata di oggi, prevedendo il protrarsi di una situazione critica fino a venerdì 4 agosto“: lo spiega in una nota la Regione Liguria . Il Centro di Competenza per la prevenzione dei danni da calore di Regione Liguria sottolinea che “il protrarsi ormai da 48 ore di condizioni climatiche critiche aumenta progressivamente il ...

Caldo - è emergenza incendi : situazione critica in tutta Europa : I vigili del fuoco di quasi tutta Europa – attraversata da un’ondata di Caldo afoso – continuano a combattere gli incendi, mentre le autorità hanno lanciato un’allerta per le temperature elevatissime, in molte zone del Vecchio Continente vicine al record storico. Ecco un riepilogo della situazione: – GRECIA: SCARICABARILE – In Grecia è partito lo “scaricabarile” dopo i devastanti incendi boschivi ...