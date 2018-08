Caldo e salute | cosa fare e cosa non fare durante un’ondata di calore

Caldo e afa - AIDAA : a rischio la salute di 1.4 milioni di cani e gatti : L’ondata di Caldo di questi giorni mette a dura prova anche la salute degli animali. A rischio, infatti, un milione e quattrocento mila tra cani e gatti: a lanciare l’allarme il presidente dell’Associazione italiana difesa animali e ambiente (AIDAA), Lorenzo Croce. L’associazione che ha stilato due elenchi di consigli pratici, uno per quanto riguarda i cani e un altro i gatti, contro il pericolo afa. “Non possiamo ...

Salute - Caldo : anziani a rischio per shock da condizionatore : Oltre al caldo anche lo shock da condizionatore può rappresentare un rischio per i 13,5 milioni di anziani in Italia soprattutto nel passaggio fra ambiente esterne e locali climatizzati a temperature “polari” sotto i 25-27 gradi. E’ quanto afferma l’Unione europea delle cooperative Uecoop in relazione all’ondata di afa che sta colpendo l’Italia con il boom dei consumi energetici dei condizionati e temperature esterne oltre i 40 gradi percepiti ...

Allerta Caldo del Ministero della salute : da domani ondata di calore - attivo il numero verde : Condizioni di rischio per la salute nella maggior parte delle città del Nord e del Centro con temperature in ulteriore aumento per domani e dopodomani: lo rileva il sistema di previsione e allarme delle ondate di calore (HHWWS) coordinato dal Ministero della salute. “Si rilevano livelli 2-3 nella maggior parte delle città italiane“, rileva il Ministero in una nota, e le temperature elevate “si prolungheranno per tutta la ...

Ministero : aumenta il Caldo - condizioni di rischio per la salute : Roma, 30 lug., askanews, - I bollettini del sistema di previsione e allarme delle ondate di calore, HHWWS,, coordinato dal Ministero della salute, evidenziano condizioni di rischio per la salute nella ...

Ondata di Caldo da bollino rosso<br>Allarme del Ministero della Salute : bollino rosso, ossia allerta a "livello 3" in otto città italiane da qui a mercoledì prossimo, 1° agosto. È quanto emerge da un bollettino pubblicato oggi dal Ministero della Salute che spiega che è in corso un'Ondata di calore e ci sono "condizioni a elevato rischio che persistono per tre o più giorni consecutivi".Il livello 3 di allerta caldo oggi interessa Bologna, Bolzano e Perugia, domani ancora queste tre città più Genova e Pescara, ...

Allerta Caldo - Ministero della Salute : “bollino rosso” in varie città [ELENCO] : In arrivo giornate di Caldo torrido: numerose città italiane sono state contrassegnate dal “bollino rosso” nel consueto bollettino pubblicato sul sito del Ministero della Salute. Da oggi al 1° agosto, le località “a rischio” aumenteranno e mercoledì prossimo saranno 8 in totale. Oggi saranno al livello 3 Bologna, Bolzano e Perugia; il 31 luglio Bologna, Bolzano, Genova, Perugia e Pescara; il 1° agosto Bologna, Bolzano, ...

Allerta Caldo - Ministero della Salute : domenica “allarme rosso” in 3 città - “arancione” in 5 [ELENCO] : domenica 29 luglio è atteso l’arrivo di un’ondata di calore sull’Italia, che farà impennare la colonnina di mercurio. Secondo il bollettino sulle ondate di calore, pubblicato dal Ministero della Salute, saranno 3 le città da “bollino rosso” (massimo livello di rischio per la popolazione): si tratta di Bologna, Bolzano e Perugia. In 5 città il bollino sarà invece “arancione” (Cagliari, Firenze, Pescara, ...

Estate - arriva il Caldo e il ministero della salute lancia l'allerta rossa : Allerta caldo a Bolzano e Perugia, dove per domani e sabato è previsto 'bollino rosso'. L'ondata di caldo colpirà anche Torino, con 'bollino arancione' domani e 'rosso'...

Caldo - il Ministero della Salute : allerta rossa a Bolzano - Perugia e Torino : allerta Caldo a Bolzano e Perugia, dove per domani e sabato è previsto ‘bollino rosso’. L’ondata di Caldo colpirà anche Torino, con ‘bollino arancione’ domani e ‘rosso’ sabato. allerta ‘arancione’ prevista a Bologna nella giornata di sabato. Lo segnala il bollettino sulle ondate di calore pubblicato oggi dal Ministero della Salute. Il ‘bollino rosso’ equivale al livello 3 di ...

Salute : come aiutare il nostro organismo ad affrontare il Caldo : Siete tra gli “irriducibili” della spiaggia che arrivano al mattino per tornare a casa quando il sole è ormai basso? Amate mangiare nel dehors del vostro ristorante preferito sotto il sole? Volete riscoprire alcuni angoli della vostra città durante l’estate, per visitare quella piazza o il museo che durante l’anno non siete riusciti a vedere? Siete appassionati di sport e volete essere performanti durante l’allenamento senza rischi ...

Caldo - allerta a Torino : “Alti livelli di ozono - evitare i rischi per la salute” : A causa dell’elevata temperatura, si è verificato a Torino in questi giorni un superamento del livello di informazione per l’ozono. Lo comunica il Comune di Torino, spiegando che, perdurando le condizioni di forte irraggiamento solare e le alte temperature, altri sforamenti potrebbero verificarsi nei prossimi giorni. Gli alti tassi di ozono e il protrarsi dello stato di allarme per le ondate di calore richiedono di osservare ...