Calcutta in concerto all’Arena di Verona | sarà questa la scaletta?

Calcutta si confessa : «Il mio successo è un caso. Il concerto all'Arena di Verona me lo sogno la notte» : MILANO - 'Il mio successo? È nato per caso, seguendo l'istinto'. Parla al telefono durante le prove per i prossimi concerti, Calcutta. Due sole date. La prima il 21 luglio a Latina, sua città natale. ...