Calciomercato Roma – Fasce bollenti | Perotti chiama Suso! Intanto Bailey esce allo

Calciomercato Roma - Perotti chiama Suso : 'Vieni a giocare con me' : Tra social e mercato, di questi tempi mai una banalità. Nel 2018 capita anche di avere indizi importanti da un post su Twitter o da una storia su Instagram. Probabilmente non sarà un indizio, ma ...

Calciomercato Roma - Gonalons : confronto con il Torino : Torino - Un giro d'orizzonte era già stato effettuato a giugno, ma per il passaggio di Gonalons dalla Roma al Toro le due società non erano entrate nel vivo della trattativa. Non era scappato, ...

Calciomercato Roma - asse caldissimo con il Torino : due cessioni ai granata per piazzare poi il colpo ad effetto : Il club giallorosso potrebbe vendere due giocatori al Torino per avere poi in mano il tesoretto utile per tentare l’assalto a Semassekou Contatti frequenti, asse caldissimo tra Roma e Torino che lavorano ad una doppia operazione che coinvolge Gonalons e Juan Jesus. I due giocatori sono finiti nel mirino di Mazzarri, che li vorrebbe per rinforzare la propria rosa e tentare l’assalto all’Europa League. LaPresse/AS ...

Calciomercato Roma – Monchi stregato da Neres - pronta un’offerta super : l’alternativa arriva dall’Ucraina : Roma alla ricerca di un talentuoso esterno d’attacco: nel mirino di Monchi i nomi di Neres dell’Ajax e Marlos dello Shakhtar Il Calciomercato della Roma non è ancora concluso. Dopo la scottante trattativa legata a Malcom, sfumato dopo l’inserimento del Barcellona, i giallorossi sono alla ricerca di un esterno d’attacco capace di coniugare velocità e tecnica. Il primo nome sulla lista del ds Monchi è quello di David ...

Calciomercato Roma - Monchi : 'Nzonzi? Non è lui il giocatore più vicino. Malcom...' : La conferenza stampa dell'annuncio del rinnovo di Alessandro Florenzi, che ha firmato con i giallorossi fino al 2023, è stata l'occasione per fare un punto sul mercato in entrata della Roma. Ad ...

Calciomercato; Roma : ufficiale il rinnovo di Florenzi : L’accordo era nell’aria da tempo, ma adesso è ufficiale: Alessandro Florenzi ha rinnovato il proprio contratto con la Roma fino al 2023. A renderlo noto la stessa società con un comunicato: “L’AS Roma è lieta di annunciare che Alessandro Florenzi ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2023. Il vice capitano, classe 1991, ha esordito in prima squadra nel 2010-11. Dopo una stagione al Crotone, ...

Calciomercato Roma : si tratta ancora per N'Zonzi - Suso per l'esterno (RUMORS) : Manca ancora qualche settimana all'inizio del campionato ma la Roma ha le idee chiare sul mercato e vuole cercare in tutti i modi di chiudere al più presto tutte le trattative imbastite. In questi primi giorni di agosto i capitolini solo alla ricerca di un centrocampista e di un esterno d'attacco e i prescelti sono N'Zonzi del Siviglia e Suso del Milan. Due operazioni che economicamente hanno il loro peso e bisognerà capire fino a che punto la ...

Calciomercato Roma – Continua il tira e molla per N’Zonzi - ma interviene Pallotta : per l’attacco spunta Promes : L’intervento di Pallotta potrebbe sbloccare la trattativa per N’Zonzi, per l’attacco spunta il nome di Promes: la Roma prepara gli ultimi colpi di mercato Il Calciomercato della Roma Continua a ruotare intorno a due obiettivi principali: un centrocampista di quantità ed un esterno d’attacco. Per la mediana, sembrava essersi raffreddata la pista che portava a N’Zonzi, ma nelle ultime ore il presidente della ...

Calciomercato Roma - a tutto Pallotta : “N’Zonzi una bestia - Suso arriva solo se diventa un’opportunità. Ronaldo? Noi trattiamo Messi” : Il presidente della Roma ha parlato di vari temi, soffermandosi anche sul mercato giallorosso e sui prossimi colpi in entrata Il mercato non si ferma in casa Roma, ne sa qualcosa James Pallotta che lavora insieme a Monchi per rinforzare la rosa di Eusebio Di Francesco. Il presidente giallorosso ha parlato dei prossimi obiettivi, esprimendo in particolare il proprio gradimento per N’Zonzi e chiudendo la questione Malcom: “era ...

Calciomercato Roma : Ricci ceduto allo Spezia : Matteo Ricci è un nuovo giocatore dello Spezia. “In attesa che vengano espletate le formalità burocratiche del caso”, la società ligure comunica “di aver trovato l’accordo per l’arrivo a titolo definitivo con diritto di ‘recompra’ a favore dell’A.S. Roma”. In carriera il centrocampista ha indossato le maglie di Grosseto, Carpi, Pistoiese, Pisa, Perugia e Salernitana, formazione ...