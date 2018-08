Calciomercato | per Vidal niente Inter | “il Barcellona è la squadra più forte al Mondo” ...

Calciomercato Napoli - giornata di visite mediche per Malcuit : Acconciatura stravagante, maglia con il numero 13 della stella NFL Odell Beckham Jr. stampato sopra e tanta voglia di cominciare una nuova avventura della propria carriera. Kevin Malcuit è arrivato in ...

Calciomercato Atletico Madrid - Gameiro al Valencia : spazio per Kalinic? : Importante giro di attaccanti in Spagna, avviato da Kevin Gamiro. Il centravanti francese lascia l'Atletico Madrid dopo due stagioni, per restare in Spagna ma al Valencia. E' fatta per il suo ...

Calciomercato Roma - Perotti chiama Suso : 'Vieni a giocare con me' : Tra social e mercato, di questi tempi mai una banalità. Nel 2018 capita anche di avere indizi importanti da un post su Twitter o da una storia su Instagram. Probabilmente non sarà un indizio, ma ...

Calciomercato Milan – Offerta dell’Arsenal per Ricardo Rodriguez : ‘no’ dai rossoneri - ma il reparto terzini è affollatissimo : Milan attivo anche sul Calciomercato in uscita: l’Arsenal offre 30-35 milioni per Ricardo Rodriguez. rossoneri orientati verso il no, ma i terzini in rosa sono troppi-- Dopo i grandi arrivi di Higuain e Caldara, i vari rumor riguardanti la tanto agognata mezzala, il Milan si concentra anche sul mercato delle cessioni. Uno dei reparti con qualche esubero è senza dubbio quello dei terzini. A destra ci sono Conti e Abate, mentre a ...

Calciomercato - van der Vaart riparte dall'Esbjerg per la fidanzata : è una giocatrice di pallamano : A 35 anni, Rafael van der Vaart, è pronto per una nuova esperienza, sempre in Danimarca. Dopo le due stagioni vissute al Midtylland, l'olandese ha firmato per l'Esbjerg, squadra neopromossa che si è ...

Calciomercato Inter – Il piano per arrivare a Modric : scende in campo Suning - ingaggio monstre fino a fine carriera : L’Inter studia il piano per arrivare a Luka Modric: scende in campo anche Suning che propone un ricco contratto in maglia nerazzurra e un successivo ingaggio monstre al Jiangsu a fine carriera Ore di grande fermento in casa Inter per una delle trattative di Calciomercato più calde degli ultimi anni. I nerazzurri provano a studiare il piano per far diventare realtà il sogno che porta a Luka Modric. Il croato avrebbe fatto sapere di ...

Calciomercato Real Madrid - tre alternative per il dopo Modric : TORINO - Le alternative a Modric sono difficili da trovare. Le qualità uniche del giocatore sono il primo ostacolo, ovviamente, ma poi c'è anche l'opzione economica da valutare anche per un grande ...

Calciomercato Roma - asse caldissimo con il Torino : due cessioni ai granata per piazzare poi il colpo ad effetto : Il club giallorosso potrebbe vendere due giocatori al Torino per avere poi in mano il tesoretto utile per tentare l’assalto a Semassekou Contatti frequenti, asse caldissimo tra Roma e Torino che lavorano ad una doppia operazione che coinvolge Gonalons e Juan Jesus. I due giocatori sono finiti nel mirino di Mazzarri, che li vorrebbe per rinforzare la propria rosa e tentare l’assalto all’Europa League. LaPresse/AS ...

Calciomercato Lazio - prima offerta di rinnovo a Milinkovic-Savic - ma la Juventus prepara il piano per strapparlo a Lotito : Per il centrocampista serbo servono almeno 120 milioni, l’ad della Juventus studia la cessione di Pjanic per poter poi andare all’assalto Il futuro di Milinkovic-Savic non è ancora scritto, il serbo potrebbe lasciare la Lazio a fronte di un’offerta di 120 milioni. Lotito lo ha detto a chiare lettere e, intanto, lavora per rinnovare il contratto del proprio giocatore, provando ad allungargli la scadenza al 2024 con un ...

Calciomercato Milan - si stringe per Bernard : ecco gli ultimi ostacoli prima della fumata bianca : Il club rossonero deve prima cedere i giocatori in esubero per poi andare a chiudere con il brasiliano, sul quale ci sono Inter e Chelsea Non si ferma il mercato del Milan, i rossoneri infatti proseguono la propria campagna di rafforzamento puntando dritti su Bernard. Dopo aver piazzato il doppio colpo Caldara-Higuain, Leonardo lavora senza sosta sull’ex Shakhtar, al momento svincolato ma con molte squadre sulle sue tracce. Tra ...

Calciomercato - Modric : vacanze finite - incontrerà Perez. L'Inter sogna e spera : Spalletti sogna insieme ai tifosi, come dichiarato su Sky Sport dopo l'amichevole vinta contro il Lione: "Uno come Modric sarebbe importante per chiunque". Il gradimento - ovviamente - c'è, Luciano ...

Plusvalenze - cosa bisogna sapere per capire davvero il Calciomercato : ?Da qualche anno a questa parte, quando si guarda un telegiornale sportivo, o si cercano notizie sul mercato della propria squadra del cuore, è diventato sempre più comune imbattersi nella parola “plusvalenza”. La plusvalenza è un concetto economico che si è imposto nel dibattito calcistico a tutti i livelli, sia tra gli addetti ai lavori sia tra i tifosi. Non a caso nei giorni in cui si parla del ...

Calciomercato Napoli - preso Malcuit. Koulibaly rinnova 5 anni incontro per Ochoa : Il Napoli ha chiuso per Kevin Malcuit, affare fatto. E a confermarlo è stato lo stesso presidente azzurro su Sky Sport: "Arriva a titolo definitivo per 13 milioni". Il Napoli, dopo tanta ricerca in giro per l'Europa, ha finalmente il suo terzino destro. Veloce, giovane, un classe '91 di proprietà del Lille, ...

Calciomercato Napoli - si chiude per Malcuit : le cifre dell'operazione : Diversi nomi finiti sul taccuino del Napoli e tanti profili valutati, alla fine la società azzurra ha scelto chi sarà il suo prossimo terzino destro. Dopo i contatti positivi portati avanti nelle ...