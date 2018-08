Calciomercato | Mina dal Barcellona all’Everton

Calciomercato Higuain-Milan LIVE - terminate le visite mediche : entusiasmo alla Madonnina : 14.46 terminate le visite di Higuain Poco prima delle 15 l'attaccante argentino ha terminato le visite mediche e ha lasciato la clinica La Madonnina. All'esterno tanti tifosi entusiasti, che hanno ...

Calciomercato : Mourinho vuole Yerry Mina - pronti 40 milioni : Il Manchester United starebbe preparando un’offerta di 40 milioni per Yerry Mina. Lo scrive oggi il britannico ‘Sun’, secondo cui il centrale colombiano del Barcellona è una delle prime richieste di Josè Mourinho per rafforzare la zona difensiva. Sul difensore non ci sono comunque solo i Red Devils e lo zio-procuratore del giocatore ha pubblicamente ammesso che l’Everton lo aveva contattato per, aggiungendo che ...

Calciomercato Empoli - dal Palermo arriva La Gumina : Antonino La Gumina è un nuovo giocatore dell’Empoli. L’attaccante arriva dal Palermo per 9 milioni di euro, cifra più alta mai pagata dal club azzurro nella sua storia. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023. La Gumina, nato il 6 marzo 1996, è cresciuto nel settore giovanile rosanero e ha esordito in prima squadra, in serie A, il 4 aprile del 2015 in occasione di Palermo-Milan. Dopo un anno di prestito a Terni nella ...

Zárate tra Calciomercato e paura : “ho ricevuto minacce di morte dopo l’addio al Velez” : Mauro Zárate ha lasciato il Vélez Sarsfield per approdare al Boca Juniors, il calciatore è stato minacciato di morte dopo il trasferimento L’attaccante argentino Mauro Zárate ha denunciato di aver subito minacce dopo aver annunciato il suo passaggio dal Vélez Sarsfield, club in cui era uno dei suoi idoli, al Boca Juniors. “Non pensavo che avrebbe generato così tanta rabbia nelle persone, arrivando a fare minacce o insultando ...

Calciomercato Sampdoria - non solo La Gumina : scatto anche per il centrocampo : Calciomercato Sampdoria – E’ una Sampdoria attivissima quella che si avvicina alla prossima stagione del campionato di Serie A, la dirigenza blucerchiata è al lavoro con l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Giampaolo. Ad un passo l’attaccante La Gumina del Palermo mentre nella notte importante passo in avanti anche per Jankto dell’Udinese. Intesa con il club bianconero raggiunta per un ...

Halilovic al Milan/ Calciomercato - visite mediche terminate : "Sono felice" : Milan, Halilovic colpo di Calciomercato a sorpresa: il Messi croato già a Milano per le visite mediche. Il club rossonero inizia a muoversi concretamente nonostante il futuro incerto(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 12:39:00 GMT)