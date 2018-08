Calciomercato Inter | aumenta la fiducia intorno all’affare Modric | gli ultimi

Calciomercato - per Vidal niente Inter : “il Barcellona è la squadra più forte al Mondo” [FOTO] : 1/30 AFP/LaPresse ...

Calciomercato Inter – Il piano per arrivare a Modric : scende in campo Suning - ingaggio monstre fino a fine carriera : L’Inter studia il piano per arrivare a Luka Modric: scende in campo anche Suning che propone un ricco contratto in maglia nerazzurra e un successivo ingaggio monstre al Jiangsu a fine carriera Ore di grande fermento in casa Inter per una delle trattative di Calciomercato più calde degli ultimi anni. I nerazzurri provano a studiare il piano per far diventare realtà il sogno che porta a Luka Modric. Il croato avrebbe fatto sapere di ...

Calciomercato - l’Inter tenta il “colpo grosso” : Modric ha chiesto ufficialmente di essere ceduto : C’è fiducia in casa Inter per portare a Milano il croato Modric seppur le parole del tecnico del Real Madrid, Lopetegui, sembrano chiudere all’affare. Da quello che filtra, Modric avrebbe già comunicato ai dirigenti spagnoli la volontà di lasciare Madrid. Di fatto l’incontro di mercoledì dovrebbe servire solamente a capire se le parti sceglieranno una via d’uscita “benevola” o ci sarà un tira e molla duro.L'articolo ...

Calciomercato - Modric : vacanze finite - incontrerà Perez. L'Inter sogna e spera : Spalletti sogna insieme ai tifosi, come dichiarato su Sky Sport dopo l'amichevole vinta contro il Lione: "Uno come Modric sarebbe importante per chiunque". Il gradimento - ovviamente - c'è, Luciano ...

Calciomercato Inter - Spalletti su Modric : Il tecnico dell'Inter ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita del grande nome che tutti vogliono: Luka Modric . La società sta lavorando molto bene, Modric sarebbe fondamentale ovunque ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : Milan pazzesco - l'Inter attende mentre il Napoli piazza il colpo

Calciomercato - Skriniar : 'Inter top club - mai pensato di andare via' : Ho sempre detto: vediamo cosa decide l'Inter, per me va bene", le parole del difensore slovacco rilasciate in un'Intervista alla Gazzetta dello Sport . "A che punto siamo con il rinnovo? Non è ancora ...

Calciomercato Milan – Per il centrocampo spunta la pista Kovacic : l’ostacolo principale è… l’Inter : Dalla Spagna non hanno dubbi: il Milan prova il colpo Kovacic. L’ostacolo principale è il pressing dell’Inter su Modric che potrebbe spingere il Real Madrid a bloccare la partenza dell’ex nerazzurro Dopo il doppio colpo Higuain-Caldara, il Calciomercato del Milan non è ancora finito. I rossoneri sono alla ricerca di un centrocampista che sia in grado di ricoprire il ruolo di mezz’ala. Tanti i giocatori accostati ai ...

Calciomercato Inter – Adios Vidal! L’offerta del Barcellona è irrifiutabile : le cifre che hanno convinto Bayern e giocatore : Nella serata di ieri, Arturo Vidal è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Barcellona: il Bayern Monaco ha accetto l’offerta da 18 milioni più 3 di bonus, 9 milioni l’anno al giocatore Mentre l’Inter studia le possibilità di portare Modric a Milano, l’obiettivo ‘di riserva’ Arturo Vidal svanisce definitivamente. Nella notte di ieri, Il Bayern Monaco ha accettato l’offerta del Barcellona, ...

Calciomercato - Modric-Perez : incontro decisivo - l'Inter spera : L'ultimo ostacolo tra l'Inter e Luka Modric si chiama Florentino Perez. Non sono neanche i costi dell'operazione, l'ingaggio o il cartellino, bensì il "presidentissimo" del Real Madrid. Resta soltanto ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative. Inter - Modric vede Perez : Si attende l'incontro tra il numero 10 del Real e il presidente del Real Madrid. Il Napoli cerca un terzino mentre il Parma chiude per quattro giocatori Inter, gli Intermediari la chiave per Modric. ...

Calciomercato Inter – Sfuma l’affare Vidal : l’ex juventino al Barcellona - accordo raggiunto col Bayern Monaco : Arturo Vidal è un nuovo giocatore del Barcellona: accordo raggiunto tra il club blaugrana e il Bayern Monaco Niente da fare per l’Inter: la trattativa per Arturo Vidal non è andata a buon fine. Il club nerazzurro aveva puntato sul centrocampista cileno, ma l’ex juventino inizierà una nuova avventura in Spagna, tra le fila del Barcellona. La squadra spagnola ha infatti annunciato pochi minuti fa di aver raggiunto l’accordo ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : l'Inter 'pesca' dal Real Madrid - tris Parma e nuova idea del Genoa