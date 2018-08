Calciomercato Carpi | risoluzione del contratto per Mbakogu

Calciomercato Atalanta : Suagher ceduto in prestito al Carpi : L’Atalanta ha ufficializzato il prestito secco al Carpi di Emanuele Suagher. Per il difensore, classe 1992, prodotto del settore giovanile di Zingonia, si tratta di un ritorno dopo le esperienze nel 2014/15 e nella sessione invernale 2015/16. Suagher, reduce dalla stagione a meta’ fra Avellino e Cesena, precedentemente ha vestito le maglie di Tritium, Pisa, Crotone e Bari.L'articolo Calciomercato Atalanta: Suagher ceduto in ...