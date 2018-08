Calciomercato Atletico Madrid | Gameiro al Valencia | spazio per Kalinic?

Calciomercato : l’Atletico Madrid riscatta Diego Costa : Diego Costa adesso è un giocatore di proprietà dell’Atletico Madrid. Il quotidiano As, infatti, rivela che il secondo club della capitale spagnola ha esercitato l’obbligo di riscatto per il centravanti brasiliano con passaporto spagnolo, versando nelle case del Chelsea – la sua ex squadra – 50 milioni di euro, ossia la cifra pattuita con i londinesi. Diego Costa, 30 anni a ottobre, è reduce da un Mondiale in ...

Calciomercato Inter - è ufficiale : preso Vrsaljko dall'Atletico Madrid : Vrsaljko is back. Luciano Spalletti ha il suo terzino destro, dall'Atletico arriva il croato. Sono stati proprio gli spagnoli ad ufficializzare il tutto, attraverso un tweet sui propri canali. L'ex ...

Calciomercato Fiorentina - super offerta dell’Atletico per Simeone : ecco la risposta dei viola : Calciomercato Fiorentina – La Fiorentina è concentrata sulla prossima stagione con l’obiettivo di rinforzare la rosa da consegnare al tecnico Stefano Pioli, l’intenzione è quella di migliorare il risultato della scorsa stagione. Nelle ultime ore importanti aggiornamenti di mercato, super offerta dell’Atletico Madrid per l’attaccante Giovanni Simeone, 40 milioni sul piatto, si tratta di precisa richiesta del ...

Calciomercato Fiorentina – Il Cholo chiama il Cholito - l’indiscrezione dalla Spagna : “Simeone vuole il figlio all’Atletico Madrid” : Alla Fiorentina un’offerta da parte dell’Atletico Madrid per Giovanni Simeone? L’indiscrezione dalla Spagna vede fare all’allenatore dei colchoneros una richiesta speciale Il Calciomercato è pazzo si sa, ma una richiesta così “di cuore” non si era mai vista! Secondo il giornale spagnolo ‘Sport‘, Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, avrebbe fatto richiesta alla dirigenza della ...

Calciomercato Napoli - visite per Sabaly. Su Arias anche l'Atletico Madrid : A Dimaro continua la preparazione del Napoli, sempre al lavoro con Carlo Ancelotti in attesa dei prossimi impegni e dell'inizio della stagione. Intanto i tifosi aspettano i nuovi rinforzi, il sogno ...

Calciomercato : Martins all’Atletico Madrid : Gelson Martins è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid. Il 23enne attaccante portoghese, che ha firmato per cinque anni, arriva dal Porto col il quale era ancora sotto contratto ma da cui si era svincolato ‘per giusta causa’ dopo una vertenza legale (al pari di altri suoi compagni. Per i colchoneros si tratta del quinto arrivo dopo Rodri, Adam, il francese Lemar e l’argentino Pérez. Con il Porto, ...

Calciomercato - Gelson Martins passa all'Atletico Madrid : ROMA - L' Atletico Madrid ha ufficializzato l'ingaggio di Gelson Martins , 23enne attaccante portoghese che si è legato ai Colchoneros con un contratto di sei anni. Da capire però come si risolverà il ...

Calciomercato Milan – Rallenta la cessione di Kalinic all’Atletico Madrid : i Colchoneros punta Olivier Giroud : Dopo le ultime vicende societarie la cessione di Nikola Kalinic all’Atletico Madrid ha subito un Rallentamento: intanto i Colchoneros chiedono informazioni su Olivier Giroud Dopo la decisione del Tas che ha permesso al Milan di partecipare alla prossima Europa League, il Calciomercato della società rossonera inizia a mettersi in moto. Se sul fronte degli arrivi si riscalda la pista Benzema, su quello delle cessioni si è raffreddata ...

Calciomercato - dalla Spagna : 'É fatta per Kalinic all'Atletico' : ROMA - Il futuro di Nikola Kalinic è a Madrid, sponda Atletico . Secondo 'Marca', è ormai cosa fatta l'arrivo dell'attaccante croato alla corte di Simeone : Milan e colchoneros avrebbero trovato l'...

Calciomercato Milan - l'Atlético Madrid stringe per Kalinic : MilanO - Nikola Kalinic , attaccante del Milan , rientrato due giorni fa in Italia per svolgere i test di inizio stagione, è sempre nel mirino dell' Atlético Madrid . I colchoneros hanno in programma, ...

Calciomercato Milan - incontro con l'Atletico Madrid per Kalinic : c'è anche il Bayer Leverkusen : L'ultima stagione non è stata positiva per Nicola Kalinic. Appena sei gol totali con la maglia del Milan, poi la negativa parentesi al Mondiale con l'allontanamento dalla Nazionale croata dopo il ...

Calciomercato Milan - l'Atlético Madrid bussa alla porta per Kalinic : MilanO - Nikola Kalinic lascerà il Milan , senza se e senza ma. L'attaccante croato in rossonero ha fatto flop, con soli 6 gol in 41 presenze. Ciononostante, per lui abbondano le pretendenti; una su ...

Calciomercato Inter - contatti con l’Atletico Madrid : chiesto l’esterno croato Vrsaljko : Il club nerazzurro ha chiesto l’ex esterno croato all’Atletico Madrid, non convinto però dalla formula proposta dall’Inter Colpi, trattative e retroscena. Il mercato dell’Inter prosegue, regalando ogni giorno sempre nuove emozioni. L’ultima si chiama Sime Vrsaljko, ex giocatore del Sassuolo attualmente all’Atletico Madrid. I nerazzurri hanno incontrato a pranzo il direttore sportivo dei colchoneros, chiedendo ...