Cagliari | colpiti da un fulmine in viale Europa | gravi due persone…

(Di lunedì 6 agosto 2018) Hanno pranzato vicino ad albero durante un improvviso temporale Non sono in pericolo di vita i duetani – lei di 40 di Assemini, lui di 55 di Decimomannu –in pieno da unmentre erano seduti su una panchina nel parco di Monte Urpinu, uno dei colli che sovrastano la città capoluogo, durante la pausa pranzo. Avevano appena finito di mangiare un panino, protetti da un albero della zona verde, quando si è scatenato un temporale che li ha presi alla sprovvista. Poco dopo, è arrivata la saetta che ha centrato la coppia. Entrambi sono rimasti ustionati: la più grave è la donna, ricoverata all’ospedale Brotzu dicon ustioni di secondo e terzo grado sul collo, una gamba e una spalla. In osservazione, invece, al Policlinico di Monserrato, l’amico che era con lei. Sul posto la polizia municipale, il 118 e i vigili del fuoco. Sono in corso ...