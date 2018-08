BTS | ecco il cameo di J-Hope nel video di “In My Feelings” di Drake che forse ti sei

news.mtv

: RT @lvpmin: Quando si parla di trash italiano non può mancare questa canzone, ecco a voi 'mi hai rotto il cuore ft. Bts' #Bangtanitaliantra… - BTSmylife___ : RT @lvpmin: Quando si parla di trash italiano non può mancare questa canzone, ecco a voi 'mi hai rotto il cuore ft. Bts' #Bangtanitaliantra… - ilrkim : RT @lvpmin: Quando si parla di trash italiano non può mancare questa canzone, ecco a voi 'mi hai rotto il cuore ft. Bts' #Bangtanitaliantra… - namggiee : RT @lvpmin: Quando si parla di trash italiano non può mancare questa canzone, ecco a voi 'mi hai rotto il cuore ft. Bts' #Bangtanitaliantra… -

(Di lunedì 6 agosto 2018) "Kiki, do you love me? Are you riding?" BTS:ildi J-neldi “In Mydiche () ti sei perso News Mtv Italia.