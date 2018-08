Braccianti morti | la denuncia Il pulmino con i migranti rubato

Incidente Foggia - tir travolge furgone : morti 4 Braccianti migranti/ Ultime notizie video : Pd attacca Salvini : Foggia, Incidente stradale: morti 4 braccianti, migranti che avevano appena finito di lavorare. Ultime notizie: scontro frontale con tir carico di pomodori(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 16:12:00 GMT)

Scontro con un tir - morti 4 Braccianti : Foggia, 4 ago. (Adnkronos) – Quattro migranti, di presumibile nazionalità africana, sono morti in un gravissimo incidente avvenuto questo pomeriggio sulla strada provinciale 105 nei pressi di Ascoli Satriano, in provincia di Foggia. Altri due migranti sono ricoverati in prognosi riservata. Il furgone a bordo del quale viaggiavano dopo una giornata passata nei campi si è scontrato frontalmente con un autoarticolato. Ci sarebbero anche ...

Foggia - scontro tra furgone e tir : morti quattro Braccianti stranieri - cinque feriti : quattro braccianti sono rimasti vittime dello scontro frontale tra un tir carico di pomodori e un furgone. L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 105 tra Ascoli Satriano e Castelluccio dei Sauri nel Foggiano. Nel furgone c’erano in tutto otto persone: tutti braccianti stranieri che avevano appena terminato di lavorare nei campi proprio per la raccolta di pomodori. Gli altri quattro sono tutti rimasti gravemente feriti e sono ...

Scontro con un Tir carico di pomodori - morti quattro Braccianti : quattro uomini sono morti nel terribile incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 105, nei pressi di Castelluccio dei Sauri, nel Foggiano. Erano tutti braccianti impiegati nella raccolta dei pomodori.Al momento le vittime non sono state identificate perché - a quanto si è saputo - non avevano indosso documenti.Pare che a bordo del furgone vi fossero complessivamente otto persone: quattro sono morte e le altre quattro, ...

Quattro Braccianti nordafricani chiusi nel retro di un furgone morti nello scontro con un Tir : Quattro persone sono morte ed altre cinque sono rimaste ferite (una gravissima) nello scontro tra un furgone chiuso con a bordo otto extracomunitari che avevano finito di lavorare nei campi ed un tir carico di pomodori. L’impatto è avvenuto sulla strada provinciale 105 tra Ascoli Satriano e Castelluccio dei Sauri, nel Foggiano. ...