: Borse europee positive, Milano a +0,12% - TelevideoRai101 : Borse europee positive, Milano a +0,12% - MianiAttilio : Rapporto Onu: 'Nordcorea va avanti su nucleare' Dreamers, giudice boccia Trump Borse europee negative su timori da… - Irene25611878 : RT @daniele_dfu: @borghi_claudio La #lega vuole uscire #m5stelle pure, che stiamo facendo ancora nell’#euro ? Se siete così convinti, forza… -

Apertura in lieve rialzo per le, nella prima seduta della settimana. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +0,12% a 21.612 punti. Male Banco Bpm, che cede il 5,61%. Margine Btp-Bund tedesco stabile a 251 punti in avvio, con rendimento del decennale al 2,92%. Londra +0,03%, Parigi +0,15% e Francoforte +0,12%. Euro a 1,1155 dollari e 128,585 yen in apertura dei mercati valutari.(Di lunedì 6 agosto 2018)