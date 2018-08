Borsa | Milano in calo | stop ribasso Banco

Borsa : Milano apre in rialzo - +0 - 12% : ANSA, - Milano , 6 AGO - Avvio di seduta positivo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib segna un rialzo dello 0,12% a 21.612 punti.

Borsa : Milano chiude in rialzo - +0 - 80% - : Milano , 3 AGO - La Borsa di Milano chiude in rialzo . L'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,80% a 21.586 punti.

Borsa : Milano apre in rialzo +0 - 30% : ANSA, - Milano , 3 AGO - Piazza Affari apre in rialzo . A pochi istanti dall'apertura delle contrattazioni il Ftse Mib guadagna lo 0,30% a 21.477 punti.

Borsa Milano pesante : -1 - 73%.Vola spread : 18.47 Chiusura in netto calo per Piazza Affari, la peggiore tra le Borse europee, tutte negative anche sulla scia dei timori legati alla guerra commerciale tra Usa e Cina. L'indice Ftse Mib perde l'1,73% a 21.414 punti, All Share -1,75%. Male i titoli bancari, che risentono delle nuove tensoni sui titoli di Stato. Lo spread Btp-Bund vola a 246 punti base, dopo aver raggiunto un massimo oltre quota 250. Parigi chiude a -0,6%, Londra -1%, ...

Giornata nera per la Borsa di Milano : TeleBorsa, - Tutti negativi in chiusura i principali mercati europei , zavorrati dai rinnovati timori per una guerra commerciale alla luce dei nuovi provvedimenti contro il Made in China varati dall'...