Borsa | la tempesta può colpire d' estate Mettere al sicuro i risparmi è facile Ma la

Spread schizza a 303 punti - Borsa in calo Così la tempesta colpisce le nostre tasche : Giornata in altalena per il tasso tra Bund tedeschi e Btp italiani: dopo aver toccato quota 320 era sceso a 260 per risalire a 303 dopo l’incontro al Quirinale. Salvini: «Sullo Spread chiedete a Mattarella». Di Maio: «Problema non siamo noi». E Moody’s avverte: «Taglio rating senza riforme e calo debito»