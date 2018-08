Borgo Panigale | Matteo Salvini insultato dagli sciacalli del terribile incidente in

Bologna - incendio a Borgo Panigale dopo incidente in tangenziale : almeno due morti e decine di feriti - ponte parzialmente crollato sulla A14 : Inferno a Borgo Panigale , Bologna , dove a seguito di un incidente avvenuto sull'A14 un'enorme esplosione ha causato il crollo del viadotto. Il bilancio, ancora...

Pomeriggio di fuoco a Borgo Panigale : esplode un tir dopo incidente stradale : Erano da poco passate le 14 di questo Pomeriggio quando improvvisamente sulla A14 è scoppiato l'inferno: a causa di un incidente avvenuto su un ponte della tangenziale a Borgo Panigale, in provincia di Bologna, un tir che trasportava sostanze infiammabili è esploso. La zona non è distante dall'aeroporto del capoluogo emiliano. I testimoni raccontano di diverse esplosioni avvenute nel giro di pochi minuti: la zona si è trasformata in un inferno ...