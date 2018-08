Borgo Panigale - camion esplode in tangenziale : un morto e 40 feriti : La forte esplosione di un camion in tangenziale, a Bologna, ha dato origine a un violento incendio, seguito da altre esplosioni, almeno 10 auto, sulla tangenziale A14 causando un morto e una...

Bologna - incendio a Borgo Panigale dopo incidente in tangenziale. Un morto - ponte parzialmente crollato sulla A14 : Un morto e quaranta feriti: questo il bilancio provvisorio del violento incendio seguito da diverse esplosioni sulla tangenziale di Bologna, a Borgo Panigale. L'incendio si è verificato in...

Borgo Panigale - camion esplode in tangenziale : violento incendio - diversi feriti : La forte esplosione di un camion in tangenziale, a Bologna, ha dato origine a un violento incendio, seguito da altre esplosioni, almeno 10 auto, sulla tangenziale A14 intorno alle 14, a Borgo...

Borgo Panigale - camion esplode in tangenziale : violento incendio - diversi feriti : La forte esplosione di un camion in tangenziale, a Bologna, ha dato origine a un violento incendio, seguito da altre esplosioni, almeno 10 auto, sulla tangenziale A14 intorno alle 14, a Borgo...

Borgo Panigale - camion esplode in tangenziale : violento incendio Diversi feriti - raccordo chiuso : La forte esplosione di un camion in tangenziale, a Bologna, ha dato origine a un violento incendio, seguito da altre esplosioni avvertite in diverse aree della città. È accaduto intorno alle 14 alla ...

Bologna - incidente in tangenziale a Borgo Panigale : il momento dell’esplosione del camion : La forte esplosione di un camion in tangenziale, a Bologna, ha dato origine a un violento incendio, seguito da altre esplosioni avvertite in diverse aree della città. E’ accaduto intorno alle 14 alla periferia di Bologna, nel quartiere di Borgo Panigale. stata chiusa l’autostrada A14 sul raccordo di Casalecchio, tra Bologna Casalecchio e il bivio con la Bologna-Taranto, in entrambe le direzioni. A comunicarlo è la ...

Paura a Borgo Panigale - esplode autocisterna sull’autostrada di Bologna : ci sono feriti : Un violento incendio, seguito da numerose esplosioni, che sono state sentite in una vasta area della città, è scoppiato poco prima delle 14 nella zona di Borgo Panigale, alla periferia di Bologna. Ci sarebbero feriti.Continua a leggere

È esplosa un’autocisterna sull’autostrada A14 tra Borgo Panigale e Casalecchio - a Bologna : è stato chiuso il raccordo di Casalecchio : Intorno alle 14 di lunedì è esplosa un’autocisterna sull’autostrada A14 tra Borgo Panigale e Casalecchio, a Bologna. I Vigili de Fuoco sono sul posto e il raccordo di Casalecchio è stato chiuso in entrambe le direzioni. Rai News parla di The post È esplosa un’autocisterna sull’autostrada A14 tra Borgo Panigale e Casalecchio, a Bologna: è stato chiuso il raccordo di Casalecchio appeared first on Il Post.

Paura a Borgo Panigale - esplode autocisterna sulla tangenziale di Bologna : ci sono feriti : Un violento incendio, seguito da numerose esplosioni, che sono state sentite in una vasta area della città, è scoppiato poco prima delle 14 nella zona di Borgo Panigale, alla periferia di Bologna. Ci sarebbero feriti.Continua a leggere

Borgo Panigale - incendio ed esplosioni : Un incidente che ha coinvolto un’autocisterna ha provocato un vasto rogo: il calore avrebbe fatto scoppiare alcune macchine

Maxi incendio a Bologna - esplosioni in zona Borgo Panigale : feriti - : Le fiamme sono state seguite da violenti boati. Interessata una zona alla periferia della città. Il raccordo autostradale di Casalecchio è stato chiuso in entrambe le direzioni

Bologna - camion esplode in tangenziale in zona Borgo Panigale : diversi feriti : Un violento incendio, seguito da diverse esplosioni, udite in una vasta area della città è scoppiato poco prima delle 14 in zona Borgo Panigale, alla periferia di Bologna. Il rogo, dalle prime informazioni, interessa un’area fra la tangenziale e alcune concessionarie di auto che si trovano fra la via Emilia e via Caduti di Amola. Secondo le prime informazioni, ci sarebbero alcuni feriti. Il raccordo autostradale di Casalecchio è stato ...

Bologna - drammatica esplosione a Borgo Panigale : chiusa l’A14 - “peggio di un terremoto”. Si temono vittime [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/5 ...