Bologna | violenta esplosione in autostrada | ecco il VIDEO che rivela le cause del disastro

: #BorgoPanigale, il bilancio provvisorio dell'incidente a Bologna: due morti e oltre 60 feriti Aggiornamenti > - Corriere : #BorgoPanigale, il bilancio provvisorio dell'incidente a Bologna: due morti e oltre 60 feriti Aggiornamenti > - Corriere : Camion in fiamme in A14 a Bologna: esplosioni a catena e feriti, autostrada chiusa - chedisagio : ???? Almeno due le vittime accertate per l'esplosione della cisterna sulla A14 a Bologna. Gli aggiormamenti -

(Di lunedì 6 agosto 2018) Drammatico incidente in A14 a Borgo Panigale. E' stata l'autocisterna a tamponare il mezzo che lo precedeva a provocare l'incendio che ha provocato la. L'autista dell'autocisterna non si è probabilmente accorto che si stava formando una coda dovuta al traffico intenso ed ha centrato in pieno il camion che lo precedeva. I due mezzi si sono immediatamente incendiati e sono esplosi dopo qualche minuto.