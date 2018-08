Bologna | una scena da apocalisse | Quartiere devastato

Bologna - il derby Festa Unità-Parco Nord è anche una sfida fra Ermal Meta e Orietta Berti : Bologna - Torna l'appuntamento con la Festa dell'Unità e con essa tornano spettacoli e concerti, solo che per la prima volta in 40 anni la kermesse democratica cambia casa per approdare alla Fiera di Bologna. Da Parco Nord a via Aldo Moro, dagli spazi all'aperto a una Festa ...

Strage di Bologna : 38 anni dopo una programmazione dedicata in tv e alla radio : Stazione centrale di Bologna, 2 agosto 1980, ore 10.25. Nella sala d’aspetto di seconda classe , contenuta in una valigia abbandonata, una bomba di inaudita potenza esplode investendo persone e cose, compreso il treno Ancona – Chiasso, in sosta al binario 1: 85 i morti, oltre 200 i feriti. Da quel giorno, tra depistaggi e processi, sono passati 38 anni e proprio alla vigilia dell’anniversario, dopo le rogatorie in Svizzera, arrivano ...

Una 'Sinfonia di soccorsi' per ricordare la strage di Bologna : ...storica che ha analizzato tutti i documenti trovati negli archivi comunali poi selezionati e raccolti in un volume curato dall'Assemblea legislativa dal titolo 'La solidarietà e il dolore del mondo ...

"Quel ragazzino mentì - non arrivò in Italia da solo" : condannato dal Tribunale dei minori di Bologna : Bologna - Un anno per aver ingannato lo Stato Italiano, mentendo quando disse di essere arrivato solo, di non aver parenti né mezzi, facendo sì che fossero le istituzioni a mantenerlo con circa 77 ...

Bologna - polemica tra la leghista Borgonzoni e il sindaco Pd Merola per la possibile apertura di una moschea : Basta la prospettiva della possibile apertura di una nuova moschea a Bologna per scatenare la polemica politica tra la sottosegretaria alla cultura Lucia Borgonzoni, nella sua veste di consigliera leghista, e il sindaco Pd Virginio Merola. Il casus belli è la delibera di permuta immobiliare con cui il Comune cede per 99 anni, con un’opzione di eventuale futuro acquisto, l’uso dell’attuale sede del Centro di cultura islamica di via Pallavicini. ...

Bologna - morto il 15enne che era in condizioni disperate dopo una festa in piscina : Bologna - E' morto ieri all'ospedale Maggiore di Bologna il 15enne di origine pachistana che il 25 luglio scorso si era sentito male in una piscina privata a San Giovanni in Persiceto. Ne dà notizia ...

"Gianni Schicchi" di Giacomo Puccini al Comunale di Bologna : ... Tosca e Madama Butterfly, lavori che consacrano Puccini come l'unico erede di Verdi e che ancora oggi fanno accorrere milioni di persone nei teatri di tutto il mondo. Una produzione TCBO 27 - 28 - ...

Donadoni : 'Milan? Ora sono tranquillo. Elliott gruppo serio - Leonardo ha una marcia in più. Su Bologna e Nazionale...' : Il nuovo Milan di Elliott e Leonardo, il suo Bologna, l'arrivo di Cristiano Ronaldo e la Nazionale. Ecco alcuni temi dell'intervista rilasciata da Roberto Donadoni alla Gazzetta dello Sport : 'Futuro? Valuto le cose con grande serenità. Non so cosa farò'. SUL Bologna - 'È una squadra che sta crescendo piano, non credo che tra i prossimi obiettivi ora ci sia l'Europa anche se mi ...

Bologna. Investita da furgone carico di medicinali : la drammatica morte di una 77enne : Non c'è stato nulla da fare per una anziana travolta e uccisa sul colpo a Porta Mascarella da un furgone, nel primo pomeriggio. Sul posto 118 e vigili del fuoco, intervenuti per estrarre il corpo incastrato sotto il mezzo. "Non l'ho proprio vista" ha detto il conducente.Continua a leggere

Bologna : minacciava una 13enne per farsi mandare foto intime - 17enne condannato a 4 anni : Condanna severa per violenza sessuale dal Tribunale dei Minori di Bologna nei confronti di un diciassettenne: il ragazzo, dopo aver conosciuto una tredicenne sui social, aveva iniziato a ricattarla pur di farsi mandare della foto intime. Quando la madre della ragazzina è riuscita a farsi raccontare tutto dalla figlia è scattata la denuncia.Continua a leggere

Cesare Cremonini - Una notte a San Siro/ Commento : sogno iniziato a Bologna e arrivato a San Siro : Cesare Cremonini, Una notte a San Siro: Commento e momenti cruciali del concerto del 20 luglio 2018. Realizzazione del più grande sogno del cantante bolognese.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 04:43:00 GMT)

Nadia Toffa - riappare a un evento a Bologna dopo una lunga assenza : Nadia Toffa è tornata in pubblico dopo un lungo periodo di assenza. La conduttrice delle Iene ha partecipato a una sfilata di costumi a Bologna mostrando il suo sorriso in diversi selfie.

Bologna - bambino di 11 anni annega nel Reno/ Tragedia per una famiglia peruviana : salvi i 4 cuginetti : Bologna, bambino di 11 anni annega nel Reno: faceva il bagno in una zona vietata del fiume con i cuginetti, che sono riusciti a risalire. Le ultime notizie sulla Tragedia(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 08:41:00 GMT)