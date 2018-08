Bologna | tir esplode in tangenziale | 3 morti | 60 feriti DIRETTA

Inferno a Bologna per un tir esploso - vittime : Roma, 6 ago., askanews, - Esplosioni a catena per un camion in fiamme sulla A-14 nei pressi di Bologna. L'autostrada risulta fortemente danneggiata ed è stata chiusa. Ci sono vittime. Il bilancio ...

E' esploso un tir sul raccordo autostradale di Bologna : Erano le due del pomeriggio quando sul raccordo autostradale di Bologna, all'altezza di Borgo Panigale, un tir che trasportava materiale infiammabile è rimasto coinvolto in un incidente con almeno altre due automobili. Il tamponamento ha provocato un incendio, al quale sono seguite alcune esplosioni

Bologna - esplode un Tir : enorme incendio nel raccordo autostradale. Uno scenario apocalittico e un bilancio drammatico delle vittime… (FOTO/VIDEO) : Uno scenario apocalittico. E un bilancio drammatico delle vittime Tra le persone colpite, quattordici sono gravi. A fuoco il ponte della tangenziale, parzialmente crollato. Esplose le auto di due concessionarie. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze e polizia. Chiuso il tratto di Casalecchio in entrambe le direzioni Bologna – Uno scenario apocalittico. E un bilancio drammatico delle vittime: un morto e 55 feriti, di cui 14 gravi, secondo ...

