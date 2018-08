Bologna | tir esplode in tangenziale | 1 morto | 60 feriti DIRETTA

(Di lunedì 6 agosto 2018), tirin: 1, 60Crollata parte di ponte del raccordo autostradale. Interessata dalle fiamme zona alla periferia della città. Chiuso tratto dell'A14. Questa mattina un incidente con incendio anche in Veneto. Le immagini a Grisignano Parole chiave:incidente esplosioni liveblog

“Boato - poi il fuoco”. Bologna - incidente con Tir sul raccordo autostradale : è caos : Ancora un incidente drammatico sulle strade italiane. Un Tir, che probabilmente trasportava materiale infiammabile, è rimasto coinvolto in un incidente sul raccordo Sud di Firenze: l’impatto si è registrato precisamente nel tratto lungo il ponte della tangenziale che, secondo quanto riferito da La Repubblica, sembrerebbe crollato. Attualmente è in fiamme. Sono esplose anche le auto di due concessionari che si trovano fra la via Emilia e ... : Ancora undrammatico sulle strade italiane. Un Tir, che probabilmente trasportava materiale infiammabile, è rimasto coinvolto in unsulSud di Firenze: l’impatto si è registrato precisamente nel tratto lungo il ponte della tangenziale che, secondo quanto riferito da La Repubblica, sembrerebbe crollato. Attualmente è in fiamme. Sono esplose anche le auto di due concessionari che si trovano fra la via Emilia e ...

“Boato - poi il fuoco”. Bologna - incidente con Tir sul raccordo autostradale : è caos : Ancora un incidente drammatico sulle strade italiane. Un Tir, che probabilmente trasportava materiale infiammabile, è rimasto coinvolto in un incidente sul raccordo Sud di Firenze: l’impatto si è registrato precisamente nel tratto lungo il ponte della tangenziale che, secondo quanto riferito da La Repubblica, sembrerebbe crollato. Attualmente è in fiamme. Sono esplose anche le auto di due concessionari che si trovano fra la via Emilia e ... : Ancora undrammatico sulle strade italiane. Un Tir, che probabilmente trasportava materiale infiammabile, è rimasto coinvolto in unsulSud di Firenze: l’impatto si è registrato precisamente nel tratto lungo il ponte della tangenziale che, secondo quanto riferito da La Repubblica, sembrerebbe crollato. Attualmente è in fiamme. Sono esplose anche le auto di due concessionari che si trovano fra la via Emilia e ...

Tir in fiamme sulla A14 - chiuso il raccordo autostradale di Bologna : Violento incendio sul raccordo autostradale di Bologna. Un tir che probabilmente trasportava materiale infiammabile è rimasto coinvolto in un incidente stradale provocando una serie di esplosioni a catena che hanno coinvolto anche altri mezzi. Chiusa l’autostrada A14 nel raccordo tra Bologna e Casalecchio di Reno. Sul posto polizia, vigili del fuoco e ambulanze. Traffico bloccato nella zona. La colonna di fumo è ... : Violento incendio suldi. Un tir che probabilmente trasportava materiale infiammabile è rimasto coinvolto in un incidente stradale provocando una serie di esplosioni a catena che hanno coinvolto anche altri mezzi. Chiusa l’autostrada A14 neltrae Casalecchio di Reno. Sul posto polizia, vigili del fuoco e ambulanze. Traffico bloccato nella zona. La colonna di fumo è ...

Incendio a Bologna - feriti ed esplosioni/ Video ultime notizie - incidente con un tir provoca rogo : Incendio a Bologna, feriti ed esplosioni sulla A14: Video ultime notizie, incidente che ha coinvolto un tir, crollato il ponte della tangenziale, numerosi botti(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 14:54:00 GMT) edsulla A14:che ha coinvolto un tir, crollato il ponte della tangenziale, numerosi botti(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 14:54:00 GMT)

Bologna - incidente con un Tir : esplosioni ed un enorme incendio nel raccordo autostradale : A fuoco il ponte della tangenziale, che è stata chiusa, esplose le auto di un concessionario. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze e polizia. Chiuso anche il raccordo autostradale di Casalecchio in entrambe le direzioni. Alcuni feriti : A fuoco il ponte della tangenziale, che è stata chiusa, esplose le auto di un concessionario. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze e polizia. Chiuso anche ildi Casalecchio in entrambe le direzioni. Alcuni feriti

Tiro a Segno – Campionati italiani : Genovesi d’oro a Bologna : Tantissime sfide a Bologna ai Campionati italiani di Tiro a Segno: Maura Genovesi d’oro nella pistola femminile Giornata ricca di competizioni ai Campionati italiani di Bologna. Nella pistola sportiva femminile medaglia d’oro per Maura Genovesi (Lucca) che in finale ha battuto la tiratrice romana Deborah Allocca con il punteggio di 26 -22, egualiando il record italiano. In terza posizione si è piazzata Rebecca Lesti ... : Tantissime sfide aaidi: Maurad’oro nella pistola femminile Giornata ricca di competizioni aidi. Nella pistola sportiva femminile medaglia d’oro per Maura(Lucca) che in finale ha battuto la tiratrice romana Deborah Allocca con il punteggio di 26 -22, egualiando il record italiano. In terza posizione si è piazzata Rebecca Lesti ...