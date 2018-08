Bologna | le foto dell' esplosione in tangenziale | 2 morti

Bologna : minacciava una 13enne per farsi mandare foto intime - 17enne condannato a 4 anni : Condanna severa per violenza sessuale dal Tribunale dei Minori di Bologna nei confronti di un diciassettenne: il ragazzo, dopo aver conosciuto una tredicenne sui social, aveva iniziato a ricattarla pur di farsi mandare della foto intime . Quando la madre della ragazzina è riuscita a farsi raccontare tutto dalla figlia è scattata la denuncia.Continua a leggere

Calciomercato Bologna - 4 innesti per Filippo Inzaghi : così cambia l’11 [FOTO] : Calciomercato Bologna – Inizia un nuovo progetto in casa Bologna, in particolar modo l’intenzione è quella di regalare al tecnico Filippo Inzaghi una squadra competitiva con l’obiettivo di raggiungere una salvezza tranquilla. La dirigenza ha deciso di blindare la porta, è infatti arrivato Skorupski dalla Roma, un portiere che rappresenta una sicurezza. In difesa ecco Calabresi, calciatore considerato di grande talento e forse ...