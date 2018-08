Inferno in autostrada - cosa è successo a Bologna : le cause dell’esplosione sull’A14 : Decine di auto esplose, colonna di fumo visibile da tutta la città. Il ponte autostrada le del raccordo A1-A14 di Casalecchio è parzialmente crollato. Ci sono due morti e quasi settanta feriti. L’autocisterna che ha impattato contro un camion bisarca stava trasportando gpl.Continua a leggere

“Il ponte viene giù”. Bologna - il crollo dopo l’esplosione del tir e l’inferno in tangenziale : Lo scenario sembra uscito da un film, apocalittico, drammatico. Il bilancio al momento è di due morti e 67 feriti, di cui una quindicina sarebbero in gravi condizioni stando a quanto riportato dai giornali. Due persone sono state trasportate ai centri grandi ustionati di Parma e Cesena. Fra i feriti anche undici carabinieri e due poliziotti della stradale, che stavano dirigendo il traffico dopo un precedente incidente stradale. Queste le ...

Inferno a Bologna - tir in fiamme ed esplosioni sul raccordo : Un incidente fra un mezzo che trasportava materiali infiammabili e alcune auto ha provocato un incendio, al quale sono seguite alcune esplosioni . È successo poco prima delle 14 nella zona di Borgo Panigale. L’esplosione ha coinvolto anche numerose auto che si trovavano in alcune concessionarie

Bologna . Inferno sul raccordo : due morti - settanta feriti di cui 14 gravi : Bologna è sotto choc per quanto avvenuto sul raccordo . Il bilancio provvisorio è di due morti , una settantina di feriti

Inferno a Bologna per un tir esploso - vittime : Roma, 6 ago., askanews, - Esplosioni a catena per un camion in fiamme sulla A-14 nei pressi di Bologna. L'autostrada risulta fortemente danneggiata ed è stata chiusa. Ci sono vittime. Il bilancio ...