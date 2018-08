Bologna | incidente sul raccordo | esplode autocisterna di Gpl e crolla ponte | un morto e

Bologna - TIR ESPLODE SU TANGENZIALE A14 : UN MORTO/ Ultime notizie incidente - video : non c'è seconda vittima : Incendio a BOLOGNA ed esplosioni sulla A14 a Borgo panigale: video. Ultime notizie incidente: coinvolto un tir, crollato il ponte della TANGENZIALE, 3 morti e 70 feriti(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 21:20:00 GMT)

Incidente a Bologna : camion in fiamme in A14 - un morto e 67 feriti : Chiusa l’autostrada sul raccordo di Casalecchio e un tratto di tangenziale. Hanno preso fuoco anche numerose auto di concessionarie vicine. Persone colpite dai detriti e ustionate, scoppiati vetri di abitazioni. Tra i feriti anche 11 carabinieri e due poliziotti, uno grave. Il ministro Toninelli: approfondiremo le cause e interverremo

Incidente di Bologna : ecco tutti gli effetti sul traffico : Dureranno probabilmente mesi i lavori di ripristino del cavalcavia del raccordo A1-A14 che passa sopra la via Emilia, alla periferia ovest di Bologna, parzialmente crollato oggi...

Bologna esplosione in autostrada : ecco il VIDEO della dinamica dell’incidente nel tratto urbano della A14 (VIDEO) : Le immagini rilasciate dalla Polizia dove si vede l’autocisterna collidere con un altro mezzo pesante in coda. Pochi minuti dopo, la palla di fuoco-- La Polizia di Stato ha diffuso su Twitter il VIDEO della dinamica dell’incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Bologna, nel tratto urbano della A14. Nelle immagini si vede un’autocisterna piombare sui mezzi pesanti in coda in autostrada e tamponare violentemente il tir ...

[L'analisi] La maledizione di Bologna - un incidente senza senso che diventa un'altra bomba : Agosto è il più terribile dei mesi a Bologna. E questo fumo nero che si alza come un tragico pennacchio verso il cielo si arrotola su se stesso quasi a disegnarne la maledizione, il senso di un dramma ...

Incidente Bologna - le reazioni. Di Maio : "Riferiremo subito in Aula" : Commozione bipartisan dalla politica romana per il tragico schianto in autostrada alle porte della città

