Bologna | incidente in tangenziale | un morto e oltre 70 feriti

blogo

: #bologna #BorgoPanigale Le immagini della dinamica del grave incidente che ha coinvolto anche un mezzo che traspor… - poliziadistato : #bologna #BorgoPanigale Le immagini della dinamica del grave incidente che ha coinvolto anche un mezzo che traspor… - poliziadistato : Chiuso raccordo autostradale tra Bologna Casalecchio e il bivio con la A14 Bologna-Taranto, in entrambe le direzion… - poliziadistato : #bologna #BorgoPanigale #PoliziaStradale Queste le modifiche alla viabilità a causa del grave incidente che ha coin… -

(Di lunedì 6 agosto 2018) live_placementAggiornamento ore 23:00 - Cambia il bilancio delle vittime dell'di oggi avvenuto nei pressi di: ci sarebbero une circa 70. Su questi ultimi ci sono numeri contrastanti: la Prefettura, infatti, ne indica 70, mentre molti di più (circa un centinaio) sono quelli, anche lievi, che sono stati accolti e medicati negli ospedali. Non ce ne sarebbero in pericolo di vita secondo le ultime informazioni.Aggiornamento ore 20:30 - Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato che domani farà visita aaie ai famigliari delle vittime. Giuseppe Conte ae Foggia per portare la "vicinanza del Governo" Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte martedì 7 agosto 2018 andrà ae Foggia, per poterle aie ai famigliari delle vittime la vicinanza di tutto il ...