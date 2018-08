Bologna | incidente in tangenziale a Borgo Panigale | il momento dell’esplosione del camion

“Boato - poi il fuoco”. Bologna - incidente con Tir sul raccordo autostradale : è caos : Ancora un incidente drammatico sulle strade italiane. Un Tir, che probabilmente trasportava materiale infiammabile, è rimasto coinvolto in un incidente sul raccordo Sud di Firenze: l’impatto si è registrato precisamente nel tratto lungo il ponte della tangenziale che, secondo quanto riferito da La Repubblica, sembrerebbe crollato. Attualmente è in fiamme. Sono esplose anche le auto di due concessionari che si trovano fra la via Emilia e ...

Incidente a Bologna : camion in fiamme in A14 - esplosione e feriti : Chiusa l’autostrada sul raccordo di Casalecchio e anche un tratto di tangenziale. Hanno preso fuoco anche numerose auto di concessionarie vicine

Maxi incendio a Bologna dopo un incidente in tangenziale : feriti | : Le fiamme sono state seguite da violenti boati. Interessata una zona alla periferia della città. Il raccordo autostradale di Casalecchio è stato chiuso in entrambe le direzioni

Maxi incendio a Bologna dopo un incidente in tangenziale : feriti : Maxi incendio a Bologna dopo un incidente in tangenziale: feriti Le fiamme sono state seguite da violenti boati. Interessata una zona alla periferia della città. Il raccordo autostradale di Casalecchio è stato chiuso in entrambe le direzioni. Questa mattina un incidente con incendio anche in Veneto . Le immagini a ...

Incendio a Bologna - feriti ed esplosioni/ Video ultime notizie - incidente con un tir provoca rogo : Incendio a Bologna, feriti ed esplosioni sulla A14: Video ultime notizie, incidente che ha coinvolto un tir, crollato il ponte della tangenziale, numerosi botti(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 14:54:00 GMT)

Bologna - incidente con un Tir : esplosioni ed un enorme incendio nel raccordo autostradale : A fuoco il ponte della tangenziale, che è stata chiusa, esplose le auto di un concessionario. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze e polizia. Chiuso anche il raccordo autostradale di Casalecchio in entrambe le direzioni. Alcuni feriti

Incidente - muore motociclista 63enne alla periferia di Bologna : 18 luglio 2018

Bologna - incidente tra autobus e camion. Trenta feriti : Bologna, 10 luglio 2018 - Un incidente tra un autobus della ditta Marino, che effettua viaggi di lunga percorrenza, e un tir ha richiesto la chiusura della strada in prossimità della rotonda Dante ...

Bologna - incidente tra un tir e un pullman : 30 feriti lievi : Trenta persone sono rimaste ferite in modo lieve in un incidente stradale tra un tir autoarticolato e un pullman avvenuto stamane alla periferia di Bologna. I passeggeri del bus turistico sono stati medicati sul posto dal 118. Il tir avrebbe urtato il pullman turistico, sembra con il rimorchio.Continua a leggere