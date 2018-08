Bologna | incidente con un Tir | esplosioni ed un enorme incendio nel raccordo autostradale

Bologna - incidente tra un tir e un pullman : 30 feriti lievi : Trenta persone sono rimaste ferite in modo lieve in un incidente stradale tra un tir autoarticolato e un pullman avvenuto stamane alla periferia di Bologna . I passeggeri del bus turistico sono stati medicati sul posto dal 118. Il tir avrebbe urtato il pullman turistico, sembra con il rimorchio.Continua a leggere

Bologna - incidente a San Pietro in Casale : auto contro tir - muore un ragazzo di 27 anni : L'auto del giovane automobilista, una Renault Megane andata completamente distrutta, si è scontrata frontalmente con un tir a San Pietro in Casale, lungo la via Galliera. I sanitari del 118 hanno mobilitato anche l'eliambulanza, ma purtroppo per il giovane automobilista non c'è stato nulla da fare.