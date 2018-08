Bologna | incidente causa esplosioni | un morto e decine di feriti

Incidente a Bologna : camion in fiamme in A14 - due morti e oltre 60 feriti. Crollato ponte : Chiusa l’autostrada sul raccordo di Casalecchio e anche un tratto di tangenziale. Hanno preso fuoco anche numerose auto di concessionarie vicine. Persone colpite dai detriti e ustionate, scoppiati vetri di abitazioni. Tra i feriti anche 11 carabinieri e due poliziotti

Bologna - incidente in tangenziale : 2 morti ed oltre 60 feriti : [live_placement]Aggiornamento 16:32 - L'autocisterna esplosa sulla tangenziale di Bologna trasportava probabilmente GPL. A renderlo noto è stato l'ingegner Giovanni Carella, coordinatore emergenze dei vigili del fuoco dell'Emilia-Romagna: "L'onda d'urto è stata violentissima molti feriti, infatti, hanno ferite da taglio per i vetri scoppiati. E' crollato il viadotto dell'autostrada, la deflagrazione è stata molto violenta e ha squarciato le ...

Incidente a Bologna : camion in fiamme in A14 - un morto e 65 feriti. Crollato ponte : Chiusa l’autostrada sul raccordo di Casalecchio e anche un tratto di tangenziale. Hanno preso fuoco anche numerose auto di concessionarie vicine. Persone colpite dai detriti e ustionate, scoppiati i vetri delle abitazioni. Aeroporto: voli per ora regolari

Esplosione a Bologna dopo incidente in tangenziale : 2 morti - 60 feriti. : Un violento incendio, seguito da diverse esplosioni, udite in una vasta area della città è scoppiato poco prima delle 14 in zona Borgo Panigale, alla periferia di Bologna. Le fiamme sarebbero state causate da un incidente. Il bilancio provvisorio parla di almeno due vittime e oltre 60 feriti, di cui almeno due in gravi condizioni.-- Il rogo, dalle prime informazioni, interessa un'area fra la tangenziale e alcune concessionarie di auto che si ...

