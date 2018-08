Bologna | incendio a Borgo Panigale dopo incidente in tangenziale | due morti e decine di

Bologna - incendio a Borgo Panigale dopo incidente in tangenziale. Due morti - ponte parzialmente crollato sulla A14 : Un morto e 55 persone soccorse, tra le quali 14 ferite in maniera grave: questo il bilancio provvisorio del violento incendio seguito da diverse esplosioni sulla tangenziale di Bologna , a Borgo ...

Si aggrava il bilancio dell'incendio a Bologna : 67 feriti di cui 2 gravi : È di 67 feriti , di cui due in gravi condizioni, il primo bilancio ufficiale del violento incendio scoppiato in tangenziale a Borgo Panigale a Bologna . Secondo i primi dati dell’Asl del capoluogo emiliano, 55 pazienti sono stati trasportati all’ospedale Maggiore di Bologna con ustioni dal primo al terzo grado. Alcuni di questi (in tutto 18 persone) sono state poi mandati negli ospedali delle vicinanze, a Budrio, San Giovanni e ...

Incendio Bologna : parzialmente crollato ponte sull'autostrada A14 : È parzialmente crollato il ponte dell'autostrada, del raccordo di Casalecchio A1-A14, che sovrasta la via Emilia a Borgo Panigale. I vigili del fuoco stanno controllando dall'alto il ponte . Sopra al ponte ci sono ancora le fiamme e c'è un elicottero dei vigili del fuoco che sta cercando di domarle.Il raccordo autostradale di Casalecchio, tra Bologna Casalecchio ed il bivio con la A14 Bologna -Taranto, in entrambe le direzioni, ...

Maxi incendio a Bologna dopo un incidente in tangenziale : feriti : Maxi incendio a Bologna dopo un incidente in tangenziale: feriti Le fiamme sono state seguite da violenti boati. Interessata una zona alla periferia della città. Il raccordo autostradale di Casalecchio è stato chiuso in entrambe le direzioni. Questa mattina un incidente con incendio anche in Veneto . Le immagini a ...