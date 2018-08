Bologna | fiamme ed esplosioni a catena Un morto e 55 feriti | di cui 14 gravi

Incidente a Bologna : camion in fiamme in A14 - un morto e 55 feriti. Crollato ponte : Chiusa l’autostrada sul raccordo di Casalecchio e anche un tratto di tangenziale. Hanno preso fuoco anche numerose auto di concessionarie vicine. Persone colpite dai detriti, scoppiati i vetri delle abitazioni. Aeroporto: voli per ora regolari

Incidente a Bologna : camion in fiamme in A14 - un morto e 40 feriti. Crollato ponte : Chiusa l’autostrada sul raccordo di Casalecchio e anche un tratto di tangenziale. Hanno preso fuoco anche numerose auto di concessionarie vicine. Persone colpite dai detriti

Incidente a Bologna : camion in fiamme in A14 - almeno 20 feriti - crollato ponte : Chiusa l’autostrada sul raccordo di Casalecchio e anche un tratto di tangenziale. Hanno preso fuoco anche numerose auto di concessionarie vicine. Persone colpite dai detriti

Forte esplosione in tangenziale a Bologna - in fiamme un camion. Almeno 20 feriti : esplosione in tangenziale oggi a Bologna, sono Almeno una ventina i feriti. Chiusa per questo l'autostrada A14 sul raccordo di Casalecchio, tra Bologna Casalecchio e il bivio con la Bologna-Taranto in entrambe le direzioni. La chiusura, spiega Società Autostrade, si è resa necessaria a causa di un camion in fiamme al chilometro tre. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e per lo stesso motivo è stato chiuso il tratto sulla ...

Incidente a Bologna : camion in fiamme in A14 - almeno 20 feriti : Chiusa l’autostrada sul raccordo di Casalecchio e anche un tratto di tangenziale. Hanno preso fuoco anche numerose auto di concessionarie vicine

Tir in fiamme sulla A14 - chiuso il raccordo autostradale di Bologna : Violento incendio sul raccordo autostradale di Bologna. Un tir che probabilmente trasportava materiale infiammabile è rimasto coinvolto in un incidente stradale provocando una serie di esplosioni a catena che hanno coinvolto anche altri mezzi. Chiusa l’autostrada A14 nel raccordo tra Bologna e Casalecchio di Reno. Sul posto polizia, vigili del fuoco e ambulanze. Traffico bloccato nella zona. La colonna di fumo è ...

Incidente a Bologna : camion in fiamme in A14 - esplosione e feriti : Chiusa l’autostrada sul raccordo di Casalecchio e anche un tratto di tangenziale. Hanno preso fuoco anche numerose auto di concessionarie vicine

Forte esplosione in tangenziale a Bologna - in fiamme un camion. Ci sarebbero feriti : esplosione in tangenziale oggi a Bologna. Chiusa per questo l'autostrada A14 sul raccordo di Casalecchio, tra Bologna Casalecchio e il bivio con la Bologna-Taranto in entrambe le direzioni. La chiusura, spiega Società Autostrade, si è resa necessaria a causa di un camion in fiamme al chilometro tre. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e per lo stesso motivo è stato chiuso il tratto sulla tangenziale ...