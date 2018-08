Bologna - esplosione in tangenziale a Borgo Panigale : un morto e 50 feriti : Inferno a Borgo Panigale, Bologna, dove a seguito di un incidente avvenuto in tangenziale un'enorme esplosione ha causato il crollo del viadotto. Il bilancio, ancora parziale, è di un...

Esplosione a Bologna dopo incidente in tangenziale : 1 morto - 40 feriti : Esplosione a Bologna dopo incidente in tangenziale: 1 morto, 40 feriti Crollato parte di ponte del raccordo autostradale. Interessata dalle fiamme zona alla periferia della città. Chiuso tratto dell'A14. Questa mattina un incidente con incendio anche in Veneto . Le immagini a Grisignano Parole chiave: ...

Bologna - la voragine provocata dall’esplosione dell’autocisterna : le immagini del tratto di A14 crollato : La polizia di Stato ha pubblicato sui suoi profili social un video nel quale si vede chiaramente che una porzione di A14, dove si è verificata l’esplosione di un’autocisterna con il conseguente incendio, nei pressi di Borgo Panigale, è crollata. La polizia ricorda che, a causa di un incidente al km 3, è chiuso il raccordo autostradale tra Bologna Casalecchio e il bivio con la A14 Bologna-Taranto, in entrambe le direzioni. L'articolo Bologna, la ...

Bologna - esplosione shock in autostrada : crolla pezzo di un ponte dell’A14 - è un disastro. “Ci sono morti e feriti - mandate altri soccorsi” [VIDEO LIVE] : 1/6 ...

Bologna - la voragine sull’A14 dopo l’esplosione : il ponte parzialmente crollato - Video : parzialmente crollato il ponte dell’autostrada, del raccordo di Casalecchio A1-A14, che sovrasta la via Emilia a Borgo Panigale.

Bologna - incidente in tangenziale a Borgo Panigale : il momento dell’esplosione del camion : La forte esplosione di un camion in tangenziale, a Bologna, ha dato origine a un violento incendio, seguito da altre esplosioni avvertite in diverse aree della città. E’ accaduto intorno alle 14 alla periferia di Bologna, nel quartiere di Borgo Panigale. stata chiusa l’autostrada A14 sul raccordo di Casalecchio, tra Bologna Casalecchio e il bivio con la Bologna-Taranto, in entrambe le direzioni. A comunicarlo è la ...

Incidente a Bologna : camion in fiamme in A14 - esplosione e feriti : Chiusa l’autostrada sul raccordo di Casalecchio e anche un tratto di tangenziale. Hanno preso fuoco anche numerose auto di concessionarie vicine

Bologna - drammatica esplosione a Borgo Panigale : chiusa l’A14 - “peggio di un terremoto”. Si temono vittime [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/5 ...