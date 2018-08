Bologna | esplode un' autocisterna in tangenziale | due morti e 67 feriti | 14 gravi | decine

Esplode camion - inferno sul raccordo a Bologna : Esplode un camion in tangenziale a Bologna . La forte esplosione ha poi dato origine a un violento incendio , seguito da altre esplosioni avvertite in diverse aree della città. E' quanto accaduto ...

Bologna - tir esplode in tangenziale : 1 morto - 60 feriti. DIRETTA - : Crollata parte di ponte del raccordo autostradale. Interessata dalle fiamme zona alla periferia della città. Chiuso tratto dell'A14. Questa mattina un incidente con incendio anche in Veneto . Le ...

Bologna - esplode un Tir : enorme incendio nel raccordo autostradale. Uno scenario apocalittico e un bilancio drammatico delle vittime… (FOTO/VIDEO) : Uno scenario apocalittico. E un bilancio drammatico delle vittime Tra le persone colpite, quattordici sono gravi. A fuoco il ponte della tangenziale, parzialmente crollato. Esplose le auto di due concessionarie. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze e polizia. Chiuso il tratto di Casalecchio in entrambe le direzioni Bologna – Uno scenario apocalittico. E un bilancio drammatico delle vittime: un morto e 55 feriti, di cui 14 gravi, secondo ...

Bologna - esplode un'autocisterna in tangenziale : un morto e 40 feriti - 14 gravi - decine di auto a fuoco : Un incidente stradale che ha coinvolto una autocisterna e altri mezzi ha provocato una esplosione enorme, che ha coinvolto anche una concessionaria di auto con la conseguente esplosione di autovetture

Bologna - tir esplode in tangenziale : 1 morto - 60 feriti. DIRETTA : Bologna, tir esplode in tangenziale: 1 morto, 60 feriti. DIRETTA Crollata parte di ponte del raccordo autostradale. Interessata dalle fiamme zona alla periferia della città. Chiuso tratto dell'A14. Questa mattina un incidente con incendio anche in Veneto. Le immagini a Grisignano Parole chiave: ...

Bologna - esplode un'autocisterna in tangenziale : un morto e 40 feriti - 14 gravi - decine di auto a fuoco : Un incidente stradale che ha coinvolto una autocisterna e altri mezzi ha provocato una esplosione enorme, che ha coinvolto anche una concessionaria di auto con la conseguente esplosione di autovetture

Bologna - esplode un'autocisterna in tangenziale : almeno 20 feriti - decine di auto a fuoco | Foto : Un incidente stradale che ha coinvolto una autocisterna e altri mezzi ha provocato una esplosione enorme, che ha coinvolto anche una concessionaria di auto con la conseguente esplosione di autovetture

Bologna - camion esplode in tangenziale : le immagini dei Vigili del fuoco riprese dall’alto : I Vigili del fuoco hanno diffuso le prime immagini riprese dall’alto del disastroso incidente avvenuto sulla tangenziale di Bologna all’altezza di Borgo Panigale. Un camion è esploso dopo un incidente, probabilmente un tamponamento, dando origine a un vasto incendio e a una colonna di fumo visibile a chilometri si distanza L'articolo Bologna, camion esplode in tangenziale: le immagini dei Vigili del fuoco riprese dall’alto ...

Bologna - esplode camion in tangenziale : Roma, 6 ago., Adnkronos, - - esplode un camion in tangenziale a Bologna. La forte esplosione ha poi dato origine a un violento incendio, seguito da altre esplosioni avvertite in diverse aree della ...

Bologna - autocisterna esplode dopo tamponamento in tangenziale : vasto incendio a Casalecchio. Diversi feriti : Un vasto incendio è divampato sul Raccordo di Casalecchio, tra Bologna Casalecchio ed il bivio con la A14 Bologna-Taranto a dopo che un tir che trasportava furgoni si è scontrato con un camion cisterna. Secondo le prime informazioni, ci sarebbero alcuni feriti. Prima ci sono state diverse esplosioni, poi sono divampate le fiamme che si sono estese rapidamente ad altre auto di alcune concessionarie ai margini della tangenziale. È accaduto intorno ...

Paura a Borgo Panigale - esplode autocisterna sull’autostrada di Bologna : ci sono feriti : Un violento incendio, seguito da numerose esplosioni, che sono state sentite in una vasta area della città, è scoppiato poco prima delle 14 nella zona di Borgo Panigale, alla periferia di Bologna. Ci sarebbero feriti.Continua a leggere

Paura a Borgo Panigale - esplode autocisterna sulla tangenziale di Bologna : ci sono feriti : Un violento incendio, seguito da numerose esplosioni, che sono state sentite in una vasta area della città, è scoppiato poco prima delle 14 nella zona di Borgo Panigale, alla periferia di Bologna. Ci sarebbero feriti.Continua a leggere