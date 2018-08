Bologna | esplode camion su raccordo della A14 | due morti e decine di feriti

ilgiornale

: #UltimOra #Bologna, esplode autocisterna in tangenziale, 20 feriti, parzialmente crollato #ponte sul raccordo A1-A1… - SkyTG24 : #UltimOra #Bologna, esplode autocisterna in tangenziale, 20 feriti, parzialmente crollato #ponte sul raccordo A1-A1… - SkyTG24 : #UltimOra #Bologna, esplode autocisterna in tangenziale, feriti #Canale50 - MediasetTgcom24 : Esplode autocisterna in tangenziale a Bologna, diversi feriti #bologna -

(Di lunedì 6 agosto 2018) Le foto degli automobilisti parlano da sole: uno scenario apocalittico nei pressiA 14. Un Tir che trasportava materiale infiammabile è rimasto coinvolto in un incidente. L'impatto è avvenuto all'altezza di Borgo Panigale proprio sulautostradale. Subito dopo l'incidente è scaturita una violenta esplosione come testimoniano le immagini. video 1562649L'incidente si è verificato sulautostradale e lì vicino si trova anche il parcheggio di due concessionari con le auto che investite dalle fiamme sono saltate in aria. Una colonna densa di fumo si è alzata ed è possibile vederla anche da. Immediatamente è stata chiusa la A14 trae Casalecchio con un bloccoviabilità su entrambe le direzioni. Alcune indicazioni sulle viabilità arrivano dal profilo Twitterpolizia municipale del capoluogo emiliano-romagnolo: "A causa incidente in ...