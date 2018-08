Bologna - esplode autocisterna in A14 a Borgo Panigale : un morto e 68 feriti - crolla ponte : Inferno a Borgo Panigale, Bologna, dove un'autocisterna carica di Gpl è esplosa sul Raccordo a seguito di un incidente causando il crollo del viadotto. Il bilancio, ancora parziale,...

Bologna - esplode un'autocisterna in tangenziale : un morto e 67 feriti | Ponte parzialmente crollato : Un incidente stradale che ha coinvolto una autocisterna e altri mezzi ha provocato una esplosione enorme, che ha coinvolto anche una concessionaria di auto con la conseguente esplosione di autovetture

Bologna - incidente in tangenziale : esplode autocisterna di Gpl e crolla ponte - almeno due morti e 70 feriti. Chiusa A14 : Inferno a Borgo Panigale, Bologna, dove a seguito di un incidenteavvenuto sull'A14 un'enorme esplosione ha causato il crollo del viadotto. Il bilancio, ancora...

Incidente Bologna - esplode tir : crolla ponte sul raccordo. VIDEO | : L'Incidente è successo sul raccordo di Casalecchio che collega l'A1 con l'A14 dopo l'esplosione di una autocisterna. Il ponte sulla via Emilia è parzialmente crollato: sulla corsia dell'autostrada c'è un vasto squarcio provocato--Uno squarcio, una vera e propria voragine. Il VIDEO qui in alto mostra la devastazione dopo l'esplosione dell'automezzo andato in fiamme sul raccordo tra la A1 e la A14 all'altezza di Borgo Panigale, nel Bolognese (LE ...

Bologna - esplode un'autocisterna Due morti - 84 feriti - danni a case e tangenziale : ... il giudice impone la profilassi di Redazione online A «vincere» è stato il padre Il caso L'esercito dei precari dello sport di Alessandra Testa Salari risicati e zero tutele in regione per 21 mila ...

Bologna - tir esplode su raccordo Casalecchio : 2 morti - 70 feriti. LIVE | : Crollata parte di ponte del raccordo autostradale. Interessata dalle fiamme zona alla periferia della città. Chiuso tratto dell'A14. Questa mattina un incidente con incendio anche in Veneto . Le ...

Esplode tir in autostrada a Bologna - «Sembrava una bomba» : cosa sappiamo finora : Il primo boato nel primo pomeriggio. «Sembrava una bomba» ha detto chi lo ha sentito da vicino, ma anche chi era a chilometri di distanza si è reso conto che qualcosa di grave era successo. La conferma è arrivata vedendo la colonna di fumo che arrivava dalla zona vicino all’aeroporto e poi con le immagini dell’esplosione che hanno cominciato a girare sui social, alcune delle quali sono qui sotto. Un tir che trasportava materiale infiammabile è ...

Bologna - esplode un'autocisterna in tangenziale : almeno due morti e 67 feriti | Ponte parzialmente crollato : Un incidente stradale che ha coinvolto una autocisterna e altri mezzi ha provocato una esplosione enorme, che ha coinvolto anche una concessionaria di auto con la conseguente esplosione di autovetture

Bologna - incidente in tangenziale : esplode autocisterna di Gpl e crolla ponte - almeno due morti e decine di feriti. Chiusa A14 : Inferno a Borgo Panigale, Bologna, dove a seguito di un incidenteavvenuto sull'A14 un'enorme esplosione ha causato il crollo del viadotto. Il bilancio, ancora...

Incidente Bologna - esplode tir : crolla un ponte sul raccordo. VIDEO : Incidente Bologna, esplode tir: crolla un ponte sul raccordo. VIDEO L'Incidente è successo sul raccordo di Casalecchio che collega l'A1 con l'A14 dopo l'esplosione di una autocisterna. Il ponte sulla via Emilia è parzialmente crollato: sulla corsia dell'autostrada c'è un vasto squarcio provocato Parole chiave: ...

Bologna - tir esplode su raccordo Casalecchio : 2 morti - 60 feriti. LIVE : Bologna, tir esplode su raccordo Casalecchio: 2 morti, 60 feriti. LIVE Crollata parte di ponte del raccordo autostradale. Interessata dalle fiamme zona alla periferia della città. Chiuso tratto dell'A14. Questa mattina un incidente con incendio anche in Veneto . Le immagini a Grisignano Parole chiave: ...

Incendio tangenziale Bologna - autocisterna esplode dopo tamponamento : 2 morti e oltre 50 feriti. Crolla un ponte : Un boato, una serie di scoppi e quindi l’Incendio che divampa sul raccordo autostradale che collega l’A1 e l’A14. Intorno alle 13.40 un’autocisterna che trasportava gpl si è scontrata con alcune auto all’altezza di Bologna Borgo Panigale: le fiamme hanno coinvolto anche i veicoli di alcune concessionarie presenti nelle vicinanze che sono a loro volta esplose. Il ponte sulla via Emilia è parzialmente ...

Bologna - tir esplode in tangenziale : 3 morti - 60 feriti. DIRETTA | : Crollata parte di ponte del raccordo autostradale. Interessata dalle fiamme zona alla periferia della città. Chiuso tratto dell'A14. Questa mattina un incidente con incendio anche in Veneto . Le ...

Bologna - inferno su raccordo A1-A14 : esplode tir - crolla ponte. Due morti e più di 60 feriti. Chiusa l’autostrada : È di due morti e oltre sessanta feriti - di cui almeno 14 in gravi condizioni - il bilancio dell’incendio avvenuto sul ponte dell’autostrada a Bologna. sul raccordo di Casalecchio, all’altezza di Borgo Panigale. La maggior parte dei feriti è stata trasportata al vicino Ospedale Maggiore, mentre due sono stati trasportati ali centri grandi ustionati di Parma e Cesena. L’incendio sarebbe stato innescato da un ...