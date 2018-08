Bologna e Foggia | martedì la visita di Conte | vicinanza del governo

Conte : martedì sarò a Bologna e Foggia - vicinanza governo a vittime : Roma, 6 ago., askanews, - 'Domani sarò a Bologna e a Foggia , dove oggi si sono verificati due gravissimi e mortali incidenti, per portare la vicinanza di tutto il governo ai feriti e ai familiari ...

Conte : a Bologna e Foggia per vicinanza : 20.39 "Domani sarò a Bologna e a Foggia , dove oggi si sono verificati due gravissimi e mortali incidenti. Così il premier, su un social network online. Andrà a "portare la vicinanza di tutto il Governo ai feriti e ai familiari delle vittime", scrive Giuseppe Conte . Poi ringrazia le Forze dell'ordine, i Vigili del fuoco, i soccorritori e i responsabili degli enti locali e regionali e la Protezione civile con i quali, scrive, è "stato ...

Conte : martedì sarò a Bologna e Foggia - vicinanza governo a vittime : Roma, 6 ago., askanews, - "Domani sarò a Bologna e a Foggia , dove oggi si sono verificati due gravissimi e mortali incidenti, per portare la vicinanza di tutto il governo ai feriti e ai familiari ...

Di Maio - riferiremo su Bologna e Foggia : ANSA, - ROMA, 6 AGO - "Quello che noi possiamo assicurare come governo è di agire subito" e "rispondere alle informative urgenti proposte da alcuni senatori". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio ...

Foggia - Stroppa nuovo allenatore del Bologna?/ "Vedremo cosa succederà - c'è un contratto" : Foggia, Giovanni Stroppa nuovo allenatore del Bologna? "Vedremo cosa succederà, c'è un contratto". Il tecnico dei rossoneri per ora non smentisce ne conferma(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 13:30:00 GMT)