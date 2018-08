Bologna | drammatica esplosione | spente le fiamme

Bologna. Investita da furgone carico di medicinali : la drammatica morte di una 77enne : Non c'è stato nulla da fare per una anziana travolta e uccisa sul colpo a Porta Mascarella da un furgone, nel primo pomeriggio. Sul posto 118 e vigili del fuoco, intervenuti per estrarre il corpo incastrato sotto il mezzo. "Non l'ho proprio vista" ha detto il conducente.Continua a leggere