BMW Serie 5 - Al volante della M5 Competition

BMW Serie 2 - In pista con la M2 Competition : La linea di confine fra M2 e M3-M4 è sempre più labile. Se finora la più piccola delle BMW M era già capace di sfamare i più esigenti cercatori del piacere di guida a ogni curva, con la nuova versione Competition il confronto in famiglia è sempre più serrato. Dentro il cofano della nuova M2, dove si nota subito la nuova struttura di rinforzo di CFRP, cè infatti lo stesso 6 cilindri 3 litri delle sorelle maggiori. In estrema sintesi, una turbina ...

BMW - A Pebble Beach con un inedito modello e con la nuova Serie 8 : La BMW sarà presente al Concorso d'Eleganza di Pebble Beach, dove svelerà un nuovo modello in anteprima mondiale. L'identità della vettura è per il momento sconosciuta, ma ci sono buone probabilità che si tratti della versione definitiva della Z4.Da concept a modello di Serie in un anno. Nel 2017 la BMW aveva svelato proprio a Pebble Beach la Z4 Concept, anticipando le linee della nuova generazione. Recentemente sono state anche diffuse alcune ...

BMW Serie 1 - Debutta in Italia la M Power Edition : La BMW ha presentato la nuova Serie speciale M Power Edition che enfatizza ulteriormente la sportività delle versioni più performanti della Serie 1. La produzione sarà limitata a 500 esemplari a tre o cinque porte, tutti destinati al mercato Italiano: i clienti potranno scegliere soltanto le versioni a quattro o sei cilindri con trazione posteriore, ovvero le 118d, 120d, 125d, 120i, 125i e M140i. A seconda della motorizzazione, per avere la M ...

BMW Serie 3 Touring - Test su strada per la station di Monaco : In attesa della nuova BMW Serie 3, nome in codice G20, che debutterà entro la fine del 2018, è già tempo di Test anche per l'immancabile Touring. La best seller di Casa BMW qui si mostra in allestimento M Sport, con paraurti, impianto frenante e assetto specifici.Il design si evolve senza rivoluzioni. Le proporzioni della Serie 3 Touring sono quelle note, ma in realtà la BMW ha in serbo molte novità stilistiche per i propri clienti. La nuova ...

Nuovo BMW Serie 8 : il sublime incontro tra il lusso e le prestazioni [FOTO] : La nuova generazione della Bmw Serie 8 raccoglie la tradizione della mitica Gran Turismo degli anni ’90 La presentazione della nuova BMW Serie 8 Coupé aggiunge un capitolo inedito alla lunga storia di vetture sportive sensazionali della prestigiosa casa automobilistica bavarese e porta l’attuale modello dritto nel segmento del lusso con un inizio particolarmente dinamico. La BMW Serie 8 Coupé è un’auto da sogno che vanta eccezionali ...

BMW Serie 8 Coupé - Risorge la prestigiosa GT bavarese : Debutta alla 24 Ore di Le Mans la nuova BMW Serie 8 Coupé: il nuovo modello si posiziona a metà strada fra vetture come la Mercedes Classe S Coupé e la Porsche 911, con lintento di riscuotere lo stesso apprezzamento della Serie 8 del 1989. Sulla nuova Serie 8 Coupé tutto quello che concerne la dinamica di guida è stato sviluppato ad hoc, quasi dal foglio bianco, spiega Markus Flasch, a capo del progetto. Non la consideriamo come un semplice ...