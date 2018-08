Bio -on sceglie i sistemi di controllo e supervisione di Siemens : Bio-on S.p.A. ha scelto l'automazione e i sistemi di gestione e controllo degli impianti di Siemens per il proprio sito produttivo di generazione di bioplastica a Castel San Pietro Terme, vicino a ...

Calciomercato - Molinaro : «Nessuno dubBio nello scegliere il Frosinone» : E non mancheranno occasioni nel prossimo futuro per conoscere il mondo Frosinone nella sua interezza. Cosa dobbiamo fare per salvarci? Avere fame di fare punti, soprattutto in casa. E in questa ...